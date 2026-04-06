মঙ্গলবারের সময়সীমাই চূড়ান্ত, ইরানের প্রস্তাব যথেষ্ট নয়: ট্রাম্প

ইরানের পক্ষ থেকে দেওয়া যুদ্ধ বন্ধের পাল্টা প্রস্তাবকে ‘গুরুত্বপূর্ণ’ বললেও তা ‘যথেষ্ট নয়’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার জন্য তাঁর বেঁধে দেওয়া মঙ্গলবারের (আগামীকাল) সময়সীমা (ডেডলাইন) কোনোভাবেই পরিবর্তন করা হবে না এবং এটাই চূড়ান্ত।
আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘ইরান একটি প্রস্তাব দিয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে এটি যথেষ্ট নয়। যা করা উচিত, তারা যদি তা করে, তবে এই যুদ্ধ খুব দ্রুত শেষ হতে পারে। তারা জানে, তাদের কী করতে হবে এবং আমি মনে করি, তারা সদিচ্ছা নিয়েই আলোচনা করছে।’
একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, যুক্তরাষ্ট্রে অনেকেই ইরান যুদ্ধের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের ব্যাপারে কী বলবেন। তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, এই যুদ্ধ মূলত একটি বিষয় নিয়ে আর তা হলো ইরান কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। যাঁরা এই যুদ্ধের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা নির্বোধ।
ইরানের তেল নিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘এটি এখন আমাদের দখলের অপেক্ষায় আছে, এটি নিয়ে তাদের (ইরান) কিছুই করার নেই। দুর্ভাগ্যবশত, আমেরিকান জনগণ চায়, আমরা বাড়ি ফিরে যাই। যদি এটি আমার ওপর নির্ভর করত, আমি ইরানের তেল নিতাম। তারপর এগুলো থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতাম।’
যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়া প্রসঙ্গে ট্রাম্প জানান, তাঁর হাতে ‘অনেক বিকল্প’ রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা এখনই চলে যেতে পারি এবং তাদের (ইরান) যা ছিল, তা পুনরায় ঠিক করতে ১৫ বছর সময় লাগবে। আমরা এখনই চলে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি এটি শেষ করতে চাই। ইরান কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না।’
ইরানের দেওয়া এই ১০ দফা-সংবলিত প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধের স্থায়ী অবসানের পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আইআরএনএর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই দফার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো—
ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালের ১৯ জুন। থুথুকুডি জেলায় মোবাইল ফোনের দোকানদার পি জয়রাজ এবং তাঁর ছেলে জে বেনিক্সকে লকডাউনে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় দোকান খোলা রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে
৫ হাজারের বেশি নাবিক, নৌ-সেনা ও বেশ কিছু হেলিকপ্টার নিয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উভচর জাহাজ এলএইচএ-৭ ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের কবলে পড়ে। পরবর্তী সময়ে তীব্র হামলার মুখে যুদ্ধজাহাজটি ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে সরে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম আরোপের পরিকল্পনা করেছে ইরান। সোমবার (৬ মার্চ) দেশটির আধা সরকারি সংবাদমাধ্যম ‘নূরনিউজ’ এমনটাই জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রণালি দিয়ে নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করতে সব দেশকে একটি নির্ধারিত ‘নিরাপত্তা...২ ঘণ্টা আগে