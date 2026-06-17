Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

মোদি শান্ত, ধীরস্থির এবং একজন জাঁদরেল খেলোয়াড়, আমি তেমন নই: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মোদি শান্ত, ধীরস্থির এবং একজন জাঁদরেল খেলোয়াড়, আমি তেমন নই: ট্রাম্প
জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় পর প্রথম দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসার ঠিক আগমুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় মেতে উঠলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নরেন্দ্র মোদিকে শান্ত, ধীরস্থির এবং একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বনেতাদের মধ্যাহ্নভোজের আসরে মোদিকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে বলছে, ট্রাম্পের এই বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয় যে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের টানাপোড়েন সত্ত্বেও এই দুই নেতার মধ্যকার ব্যক্তিগত রসায়ন এখনো আগের মতোই অটুট রয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, মোদিকে নিয়ে ট্রাম্পের এই উষ্ণ মন্তব্য দুই নেতার সম্পর্কের মাঝে জমে থাকা বরফ গলাতে ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ ঠিক এর আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারও দুই নেতার মধ্যকার আলাপ-আলোচনায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের টানাপোড়েনের স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এমনকি মোদির চেনা পরিচিত সেই আন্তরিক আলিঙ্গনের (ট্রেডমার্ক হাগ) পরিবর্তে দুই নেতাকে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক করমর্দন বা হ্যান্ডশেকেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গিয়েছিল।

তবে আজকের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বনেতাদের সেই সমাবেশে নরেন্দ্র মোদির শান্ত ও ধীরস্থির আচরণের প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদির মতো আমি কিন্তু শান্ত বা ধীরস্থির নই, আর উনি তো একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় (টোটাল কিলার)। শুধু ওনার দিকে তাকিয়েই দেখুন।’

নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে ট্রাম্পের এই ‘টোটাল কিলার’ বা জাঁদরেল খেলোয়াড় শব্দটি ব্যবহার করার ঘটনা অবশ্য এটাই প্রথম নয়। মূলত মোদির বিচক্ষণ ও কঠোর দর–কষাকষির ক্ষমতাকে ইঙ্গিত করতে তিনি এর আগেও শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

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এর আগে ২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে এক পডকাস্টে ট্রাম্প প্রথমবারের মতো মোদির ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, ‘মোদি আমার ভালো বন্ধু। তিনি চমৎকার একজন মানুষ। বাহ্যিকভাবে তাঁকে দেখলে আপনার নিজের বাবার মতো মনে হবে। তিনি ভীষণ অমায়িক একজন মানুষ, তবে দর–কষাকষির টেবিলে তিনি একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় (টোটাল কিলার)।’

বিষয়:

জি-৭নরেন্দ্র মোদিভারতডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রফ্রান্স
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