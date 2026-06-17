Ajker Patrika
ফুটবল

লুকোচুরি বন্ধ করে বিশ্বের মেনে নেওয়া উচিত মেসিই সর্বকালের সেরা, বলছেন রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
লুকোচুরি বন্ধ করে বিশ্বের মেনে নেওয়া উচিত মেসিই সর্বকালের সেরা, বলছেন রোনালদো
হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপ শুরু করলেন মেসি। ছবি; এএফপি

আলজেরিয়ার বিপক্ষে ৩-০ গোলের দুর্দান্ত জয় দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে নতুন ইতিহাস গড়েছেন লিওনেল মেসি। আলজেরিয়ার জাল তিনবার কাঁপিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন তিনি। তাঁর এমন কীর্তির পর ফুটবল দুনিয়ায় বইছে প্রশংসার জোয়ার।

সেই জোয়ারে গা ভাসিয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি স্ট্রাইকার রোনালদো নাজারিও। ‘দ্য ফেনোমেননের’ চোখে, মেসিই ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় এবং সেটা লুকোচুরি না করে মেনে নেওয়াই।

মেসির এই অবিশ্বাস্য রেকর্ড ভাঙার বিষয়ে রোনালদো বলেন, ‘রেকর্ড তো গড়াই হয় ভাঙার জন্য। আর যিনি এই রেকর্ডটি ভেঙেছেন, তাঁর এমন কীর্তিতে বিশ্বের কোনো ফুটবল ভক্তেরই অবাক হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া আর্জেন্টিনা তো এই টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন।’

সমালোচকদের উদ্দেশ্য করে রোনালদো আরও বলেন, ‘মেসি যতবারই মাঠে পা রাখেন, বাকি সবকিছুই ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। এখন বিশ্বের লুকোচুরি বন্ধ করে এই সত্যটি মেনে নেওয়ার সময় এসেছে যে, তিনিই সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। তিনি প্রতি মৌসুমেই এবং বিশ্বকাপেও দুর্দান্ত পারফর্ম করে যাচ্ছেন, তবুও তাঁকে নিয়ে মানুষের মনে সংশয় রয়েছে। এটি একটি অবিস্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক রাত যা চিরকাল ইতিহাসে লেখা থাকবে।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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