অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার নেবে সিটি ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

সম্প্রতি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিলেশনশিপ ম্যানেজার, ব্রাঞ্চেস, রিটেইল ব্যাংকিং বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার, ব্রাঞ্চেস, রিটেইল ব্যাংকিং।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়স: কমপক্ষে ২৫ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: ৩২,০০০ টাকা (মাসিক)।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিঙ্কে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ জুন, ২০২৬ তারিখ।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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