বিক্ষোভে উত্তাল ইরান, হস্তক্ষেপে ‘প্রস্তুত হয়ে বসে আছে’ যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান জুড়ে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভে প্রাণহানীর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার জানিয়েছেন, ইরান যদি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায় এবং তাদের হত্যা করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করবে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

নিজ মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে শেয়ার করা এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ইরান যদি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায় এবং তাদের সহিংসভাবে হত্যা করে—যা তাদের চিরকালের দস্তুর—তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবে।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই বসে আছি।’

ইরানে অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতিবাদে গত তিন বছরের মধ্যে বৃহত্তম এই বিক্ষোভে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর পরই ট্রাম্পের এমন হুঁশিয়ারি এল। দেশটির একাধিক প্রদেশে এই আন্দোলন এখন সহিংসতার রূপ নিয়েছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, পশ্চিমের শহর কুহদাশতে বিক্ষোভ চলাকালীন রাতভর সহিংসতায় ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর এক স্বেচ্ছাসেবক সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ছয়জন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত রোববার থেকে সরকারের ভুল অর্থনৈতিক নীতি, মুদ্রার ব্যাপক দরপতন এবং হু হু করে বাড়তে থাকা দামের প্রতিবাদে দোকানদাররা রাস্তায় নামেন। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর এই সংঘাত এখন দেশটির অস্থিরতাকে এক চরম উত্তেজনার পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

এর আগে, ২০১৮ সালে ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে আসার পর থেকে ইরানের ওপর নতুন করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়। সেই থেকে দেশটির অর্থনীতি বছরের পর বছর ধরে ধুঁকছে। তবে এবারের এই বিক্ষোভ ২০২২ সালের সেই আন্দোলনের তুলনায় কিছুটা ছোট। সেবার মাহসা আমিনির পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। নারীদের জন্য নির্ধারিত কঠোর পোশাকবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

মাহসা আমিনির সেই মৃত্যু দেশজুড়ে যে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়েছিল, তাতে নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েক ডজন সদস্যসহ কয়েক শ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

