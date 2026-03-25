Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই ইরানে সেনা পাঠাবেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ মার্চ ২০২৬, ০১: ২৭
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে সেনা মোতায়েনের আগে কংগ্রেসের অনুমোদন নেবেন কি না—এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এক ব্রিফিংয়ে বিষয়টি নিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, ‘এই মুহূর্তে সেটি প্রয়োজনীয় নয়।’

লেভিট দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ইরানে বড় ধরনের সামরিক অভিযানে রয়েছে। ফলে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, ‘আমরা বর্তমানে বড় ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রয়েছি, তাই কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন আবশ্যক নয়।’

তবে প্রশাসন সব সময় আইন মেনে চলবে বলেও উল্লেখ করেন লেভিট। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি ইরানে সরাসরি মার্কিন সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউস কীভাবে বিষয়টি পরিচালনা করবে, এই বিষয়ে তিনি কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেননি।

একই ব্রিফিংয়ে তিনি আরও জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর হাতে থাকা সব বিকল্প খোলা রাখতে পছন্দ করেন।

বুধবার (২৫ মার্চ) সিএনএন জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে শিগগির মার্কিন সেনা পাঠানোর প্রস্তুতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে এসব মন্তব্য করেন ক্যারোলিন। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের প্রায় ১০০০ সদস্য আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এমন পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও যুদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।

বিষয়:

যুদ্ধহোয়াইট হাউসঅভিযানসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

সম্পর্কিত

