বিবিসির নতুন বস হলেন গুগলের সাবেক নির্বাহী ম্যাট ব্রিটিন

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি-এর নতুন মহাপরিচালক (ডিরেক্টর জেনারেল) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক গুগল নির্বাহী ম্যাট ব্রিটিন। তিনি গত বছর পদত্যাগ করা টিম ডেভির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ডেভির পদত্যাগের পেছনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি ভাষণের বিভ্রান্তিকর সম্পাদনা নিয়ে বিতর্ক ভূমিকা রেখেছিল।
বিবিসির চেয়ারম্যান সামির শাহ বলেছেন—প্রতিষ্ঠানটিতে মৌলিক সংস্কার জরুরি হয়ে উঠেছে এবং এই পরিবর্তন এগিয়ে নিতে ব্রিটিনই সঠিক ব্যক্তি। পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিংয়ের ভবিষ্যৎ এখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখে বলেও সতর্ক করেন তিনি।
বর্তমানে বিবিসি একাধিক সংকটে রয়েছে। একদিকে ট্রাম্পের করা প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা, অন্যদিকে তরুণ দর্শকদের স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে ঝুঁকে পড়ার ফলে প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখার লড়াই। ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণের ফুটেজ সম্পাদনার মাধ্যমে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। তবে বিবিসি বলছে, যেহেতু ট্রাম্প আবারও নির্বাচিত হয়েছেন, তাই তাঁর সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।
৫৭ বছর বয়সী ব্রিটিন ২০০৭ সালে গুগলে যোগ দেন এবং পরে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট হন। ২০২৪ সালে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। আগামী ১৮ মে থেকে বিবিসির দায়িত্ব নিতে যাওয়া ব্রিটিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এটি ঝুঁকির সময়, তবে একই সঙ্গে সুযোগেরও সময়। বিবিসিকে এমন জায়গায় পৌঁছাতে হবে, যেখানে গল্প তৈরি হয় এবং যেখানে দর্শক রয়েছে।’
তাঁর দায়িত্বে সৃজনশীল, সম্পাদকীয় ও পরিচালনাগত নেতৃত্ব একত্রিত থাকবে। পাশাপাশি তিনি একজন উপ-মহাপরিচালক নিয়োগ দেবেন। নতুন এই পদে তাঁকে রাজনৈতিক চাপ ও নিরপেক্ষতা নিয়ে সমালোচনার মুখেও পড়তে হবে। একই সঙ্গে ২০২৭ সালে রয়্যাল চার্টার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিবিসির অর্থায়ন কাঠামো—লাইসেন্স ফি, সাবস্ক্রিপশন বা বিজ্ঞাপন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
