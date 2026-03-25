লেবাননের প্রতি ফ্রান্সের পূর্ণ সমর্থন, সামরিক সহায়তার ঘোষণা দিলেন মাখোঁ

ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে চলমান ভয়াবহ সংঘাতের প্রেক্ষাপটে লেবাননের প্রতি ফ্রান্সের ‘পূর্ণ সমর্থন’ পুনর্ব্যক্ত করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ। আজ বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি লেবাননের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং মানবিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।
প্রেসিডেন্ট মাখোঁ তাঁর বার্তায় গতকাল মঙ্গলবার লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউনের সঙ্গে হওয়া ফোনালাপের উদ্ধৃতি দেন। তিনি বলেন, হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির পর থেকে লেবানন সরকার তাদের সার্বভৌমত্ব সুসংহত করতে এবং জনগণের স্বার্থরক্ষায় অত্যন্ত সাহসী ও শক্তিশালী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৯ জানুয়ারি জেনারেল জোসেফ আউনকে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করে লেবাননের পার্লামেন্ট।
সংকটের এই মুহূর্তে লেবাননকে সহায়তায় ফ্রান্সের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা জানান মাখোঁ। তিনি বলেন, লেবাননের সশস্ত্র বাহিনী (এলএএফ) ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে শক্তিশালী করতে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সাঁজোয়া যান সরবরাহ করবে ফ্রান্স।
মাখোঁ আরও বলেন, যুদ্ধের কারণে বাস্তুচ্যুত হাজার হাজার মানুষের জন্য ওষুধ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ মানবিক সহায়তা পাঠানো অব্যাহত রাখবে প্যারিস। এ ছাড়া লেবাননের সেনাবাহিনীকে হিজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণ এবং দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে অপারেশনাল ও লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট দেবে ফ্রান্স।
প্রসঙ্গত, ২ মার্চ লেবানন এই আঞ্চলিক যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ইসরায়েলি বিমান হামলা ও স্থল অভিযানের মুখে লেবানন সরকার একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে, যাতে ফ্রান্স মধ্যস্থতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। মাখোঁ সতর্ক করে বলেছেন, লেবাননকে আর কোনো যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে না এবং দেশটির আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।
