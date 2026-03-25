Ajker Patrika
ফুটবল

ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৬, ২২: ০৩
গোল করেছেন উমেহলা মারমা। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ খেলতে অনেকটা আগেভাগেই থাইল্যান্ডে পা রেখেছে বাংলাদেশ দল। মূল টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। আজ প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতকে ১–১ গোলে রুখে দিয়েছে পিটার বাটলারের শিষ্যরা।

বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন উমেহলা মারমা। তাঁর প্রশংসায় বরাবরই পঞ্চমুখ থাকেন বাটলার। এমনকি জাতীয় দলের শুরুর একাদশেও রাখেন নির্দ্বিধায়। আজ দারুণ খেলার পর তিনি বলেন, ‘সে আসলে হীরার টুকরা।’

এশিয়ান কাপে খেলা দলটির অনেকেই আছেন এই দলে। তাই এক ভিডিও বার্তায় দলের গোলকিপিং কোচ মাসুদুর রহমান উজ্জ্বল বলেন, ‘এশিয়ান কাপে আমরা কোন কোন জায়গায় ভালো করেছি এবং কোথায় উন্নতির অবকাশ আছে, তা খেলোয়াড়দের দেখানো হয়েছে। আমরা ভুলগুলো কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি।’

ভারতের বিপক্ষে এই ম্যাচের পর জর্ডানের বিপক্ষে আগামী শুক্রবার আরেকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এরপর ১ এপ্রিল থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাদের এশিয়ান কাপ অভিযান। গ্রুপের পরের ম্যাচগুলোতে ৪ এপ্রিল চীন ও ৭ এপ্রিল ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবে তারা।

