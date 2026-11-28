হ্যাকারদের কবলে ‘ক্লাউড ওয়ান’, মার্কিন বিমানবাহিনীর বিপুল তথ্য ঝুঁকির মুখে
মার্কিন বিমানবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম ‘ক্লাউড ওয়ান’-এ হ্যাকারদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। তিন ব্যক্তির সূত্র উল্লেখ করে ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এ হামলায় সামরিক বাহিনীর কৌশলগত কার্যক্রম, জনবল ও রসদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ সংবেদনশীল তথ্য ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।
দুটি সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, গত এক মাসের মধ্যে সিস্টেমটি হালনাগাদ করার কাজ চলাকালে হ্যাকিংয়ের বিষয়টি ধরা পড়ে। এর ফলে পুরো প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। তবে হ্যাকারদের পরিচয়, অনুপ্রবেশের প্রকৃত পরিধি কিংবা কোনো তথ্য চুরি হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে পারেনি রয়টার্স।
রয়টার্সকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মার্কিন বিমানবাহিনী বলেছে, ‘নির্দিষ্ট কোনো নেটওয়ার্ক ও সিস্টেমের নিরাপত্তাব্যবস্থা, দুর্বলতা কিংবা কার্যক্রমের অবস্থা নিয়ে আমরা মন্তব্য করি না। বিমানবাহিনীর তথ্য, সিস্টেম ও মিশন পরিচালনার সক্ষমতা সুরক্ষিত রাখতে আমরা নিয়মিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি।’
২০১৭ সালে চালু হওয়া ‘ক্লাউড ওয়ান’ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল বিমানবাহিনীর তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত সব প্রয়োজন এক জায়গায় সমন্বয় করা। এ জন্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, ওরাকল ও অ্যালফাবেটের প্রযুক্তি ও সেবা একত্র করা হয়। এর মাধ্যমে জনবলের তথ্য ও বেতন ব্যবস্থাপনা, রসদ সরবরাহ এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন কাজের জন্য তৈরি অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশন পরিচালিত হয়।
এসব অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে রয়েছে বিমানবাহিনীর ‘ক্লাউডভিত্তিক কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল’ ব্যবস্থা। এতে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন এলাকা থেকে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার রাডারসহ অন্যান্য তথ্য একত্র করা হয়। এ ছাড়া রয়েছে ‘থিয়েটার ইন্টিগ্রেটেড কমব্যাট মিউনিশনস সিস্টেম’। বিশ্বের দুই শতাধিক মার্কিন বিমানবাহিনীর অবস্থানে থাকা বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের হিসাব রাখতে এই ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়।
২০২৬ সাল পর্যন্ত ক্লাউড ওয়ানের প্রধান ঠিকাদার ছিল এসএআইসি। ওই বছর দায়িত্ব নেয় লেইডোস। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে রয়টার্সের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলেও এসএআইসি কোনো জবাব দেয়নি। লেইডোস এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর জানতে বিমানবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে।
দুটি সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, মার্কিন সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি হলো ক্লাউড ওয়ান। একটি সূত্র বলেছে, ‘এখানে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা বেশ গুরুতর।’
ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে তদন্তকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সাইবার ইউনিট সাইবার কমান্ডকে যুক্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন একটি সূত্র। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলেও সাইবার কমান্ড কোনো সাড়া দেয়নি।
হ্যাকিংয়ের বিষয়টি শনাক্ত হওয়ার পর প্ল্যাটফর্মটির বিভিন্ন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। দুটি সূত্র এবং এ বিষয়ে অবগত আরও একজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনীর দীর্ঘদিনের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত ব্যাক-অফিস অ্যাপ্লিকেশনগুলো ক্লাউড ওয়ানে স্থানান্তরের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে।
ক্লাউড ওয়ানে আগে থেকেই চালু থাকা অ্যাপ্লিকেশনগুলোর হালনাগাদও আটকে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রযুক্তি খাতে নতুন করে বেশ কিছু গুরুতর সফটওয়্যার দুর্বলতার তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পরও বিমানবাহিনীর কর্মীরা সেগুলোর সমাধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারছেন না। পঞ্চম এক সূত্র জানিয়েছেন, কিছু ব্যবহারকারীর প্রশাসনিক বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পর্যায়ের প্রবেশাধিকারও বাতিল করা হয়েছে।
এ বিষয়ে কথা বলা পাঁচটি সূত্রই নিজেদের পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলেছেন।
একটি সূত্র জানিয়েছেন, সাইবার হামলাকারীরা সফটওয়্যারের একটি দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে সিস্টেমের ‘কন্ট্রোল প্লেন’ বা নিয়ন্ত্রণ স্তরে প্রবেশ করেছে। ওই সূত্র কন্ট্রোল প্লেনকে একটি সর্বজনীন রিমোট কন্ট্রোলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তাত্ত্বিকভাবে এই স্তরে প্রবেশাধিকার পেলে হ্যাকাররা সামরিক উড়োজাহাজের কার্যক্রমের অবস্থা কিংবা খুচরা যন্ত্রাংশের চলাচল পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তবে এ ঘটনায় হ্যাকাররা এমন কিছু করেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।
হ্যাকাররা সফটওয়্যারের ঠিক কোন দুর্বলতাটি কাজে লাগিয়েছে, তা শনাক্ত করতে পারেনি রয়টার্স।
ধারাবাহিক সাইবার হামলা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে সাইবার হামলার আশঙ্কা বাড়ার মধ্যেই ক্লাউড ওয়ানে হ্যাকিংয়ের খবর সামনে এল। ক্লাউডভিত্তিক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে এ ধরনের হামলা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। কারণ, এআই মডেলগুলো দ্রুত ও বিস্তৃত পরিসরে সিস্টেমের দুর্বলতা শনাক্ত করতে পারে।
সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা অন্তত ছয়টি সাইবার হামলার ঘটনার প্রভাব সামলাতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের ওপর দুটি হামলা, পেন্টাগনের তথ্যভান্ডারে আগের একটি হ্যাকিং, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের তথ্য ফাঁস, অন্তত দুটি গোয়েন্দা সংস্থাকে প্রভাবিত করা একটি নিরাপত্তা লঙ্ঘন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে সাইবার হামলা।
হ্যাকারদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ক্লাউড ওয়ান অবশ্য নতুন নয়। ২০২৩ সালে অনলাইন সংবাদমাধ্যম ফেডস্কুপে প্রকাশিত এক নিবন্ধে প্ল্যাটফর্মটির নেতৃত্ব পর্যায়ের কর্মকর্তারা দাবি করেছিলেন, ক্লাউড ওয়ানে অনুপ্রবেশের ‘বিপুলসংখ্যক’ চেষ্টা প্রতিহত করতে তাঁরা ‘১০০ শতাংশ সফলতা’ অর্জন করেছেন।
ওই নিবন্ধে ক্লাউড ওয়ানের কর্মকর্তারা লিখেছিলেন, ‘নিরাপত্তার প্রশ্নে ভুল করার কোনো সুযোগ নেই।’