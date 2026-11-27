ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আশ্বাস দিয়ে ইউরোপকে ভয় না দেখাতে পুতিনকে ট্রাম্পের অনুরোধ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বলেছেন—ইউরোপকে ভয় দেখানো বন্ধ করতে। বিনিময়ে ইউক্রেন যুদ্ধ খুব শিগগির শেষ হয়ে যাবে বলেও পুতিনেক আশ্বস্ত করেছেন তিনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে রাশিয়ার পুতিনকে ইউরোপজুড়ে সামরিক আগ্রাসন বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। গত সপ্তাহে চীনে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর আশা, এর ফলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে দ্রুত একটি শান্তিচুক্তি সম্ভব হবে।
স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, চীনে পুতিনের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রাশিয়ার সব ধরনের সামরিক আগ্রাসন বন্ধের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাঁর আশা, এর ফলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে দ্রুত একটি চুক্তি হতে পারে।
ট্রাম্প বলেন, এমন সমঝোতার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। প্রতি মাসে হাজার হাজার মানুষ নিহত হচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি পরিস্থিতিকে ‘সম্পূর্ণ রক্তক্ষয়ী’ বলে বর্ণনা করেন।
ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান ট্রাম্প আগেও জানিয়েছেন। তবে তাঁর বক্তব্যে ইউরোপজুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক আগ্রাসন বন্ধের কথা বলা হয়েছে, যা ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের অঞ্চলগুলোকেও ইঙ্গিত করতে পারে। পুতিনকে ঠিক কোন ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বলেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি তিনি।
২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে বিভিন্ন দেশ মাঝেমধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলেছে।
বৃহস্পতিবার পরে ট্রাম্প আবারও বলেন, পুতিন একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চান বলে তিনি মনে করেন। তবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতাকে সমঝোতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে দেখছেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার পাম বিচে নিজের মার-এ-লাগো ক্লাবে থ্যাংকসগিভিং ছুটি কাটানোর সময় সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘এই সমঝোতার পথে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, দুই নেতা একে অপরকে সত্যিই ঘৃণা করেন।’ আগামী মাসে ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠেয় জি-২০ সম্মেলনে পুতিন অংশ নেবেন কি না, তা তিনি জানেন না বলে জানান ট্রাম্প। ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বরের ওই সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্টের যোগ দেওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, ‘বিষয়টি যদি আমার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করত, তাহলে আমি তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে চাইতাম।’
এদিকে বৃহস্পতিবার ক্রেমলিন জানিয়েছে, সম্মেলনে পুতিনের অংশগ্রহণের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।
চলতি সপ্তাহে ন্যাটোর সদস্য পোল্যান্ড অভিযোগ করেছে, রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে দেশটির আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। অন্যদিকে, সম্প্রতি এস্তোনিয়া একটি অগ্নিসংযোগের ঘটনার সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার যোগসূত্র থাকার অভিযোগ তুলেছে।
গত সপ্তাহে চীনের শেনজেনে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) নেতাদের বৈঠকের ফাঁকে পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ট্রাম্প। ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বৃহত্তর নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের কূটনৈতিক উদ্যোগের অংশ ছিল এই বৈঠক। এ ছাড়া পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ বৈঠকেও অংশ নেন তিনি।
ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি, দুই নেতার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা বৈশ্বিক উত্তেজনা কমাতে সহায়তা করতে পারে। তবে সমালোচকেরা প্রশ্ন তুলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে মস্কোর ওপর যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করছে কি না ওয়াশিংটন।
এদিকে বুধবার এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে পুতিনের প্রশংসা করেছেন ট্রাম্পের জামাতা ও কূটনৈতিক দূত জ্যারেড কুশনার। জার্মান গণমাধ্যম গোষ্ঠী অ্যাক্সেল স্প্রিঙ্গারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ম্যাথিয়াস ডফনারের সঙ্গে ওই সাক্ষাৎকারে পুতিনকে ‘রাজনীতির মহাগুরু’ এবং ‘ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব’ বলে উল্লেখ করেন তিনি।
কুশনারের দাবি, ইউক্রেন যুদ্ধ বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নেওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করে পুতিন ‘সংযমের পরিচয়’ দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, পুতিন শান্তি চান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে আগ্রহী।