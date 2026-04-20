মঙ্গলবার ইসলামাবাদে যাচ্ছেন জে ডি ভ্যান্স

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে যাচ্ছেন। হোয়াইট হাউসের বরাতে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। ভ্যান্সের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলে থাকছেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।

এটি হতে যাচ্ছে আলোচনার দ্বিতীয় দফা, যা ঘিরে গত কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচুর বার্তা আদান-প্রদান হয়েছে। মূলত পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা নিরসনে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া কিছু পোস্ট নিয়ে নতুন করে বিতর্ক ও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। ট্রাম্প তাঁর পোস্টে দাবি করেছেন, ইরান এখন একটি বড় সুযোগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তা-ই নয়, তিনি দাবি করেছেন, তিনি ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনে সফল হয়েছেন।

ট্রাম্পের এ ধরনের মন্তব্যে একদিকে যেমন সুযোগের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে প্রচ্ছন্ন হুমকিও রয়েছে। এই ‘মিশ্র বার্তা’ বা দ্বিমুখী অবস্থান ইরানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি করেছে। তেহরান মনে করছে, একদিকে আলোচনার কথা বলা ও অন্যদিকে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি করা মূলত কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত এবং সংঘাত উসকে দেওয়ার শামিল।

