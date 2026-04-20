ইরান কি ইসলামাবাদে যাবে—নাটকীয়তায় ঝুলে আছে শান্তি বৈঠক

ইরান কি শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের শান্তি বৈঠকে যোগ দেবে? তেহরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের একটি সংক্ষিপ্ত শব্দবন্ধ—‘এখন পর্যন্ত’—পুরো বিষয়টিকে এক গভীর রহস্য ও নাটকীয়তার আবহে নিয়ে গেছে। মুখপাত্রের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এখন পর্যন্ত...দ্বিতীয় দফার আলোচনার জন্য আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই।’

কূটনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ‘এখন পর্যন্ত’ বলার মাধ্যমে ইরান আসলে শেষ মুহূর্তে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে যাওয়ার পথটি খোলা রেখেছে। তেহরান থেকে ইসলামাবাদে পৌঁছাতে আকাশপথে খুবই সামান্য সময় প্রয়োজন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তেহরান বেশ কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়েছে।

হরমুজ প্রণালির সাম্প্রতিক ঘটনার আগে থেকেই ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত ইরানের বন্দরগুলোয় মার্কিন নৌ অবরোধ বহাল থাকবে, ততক্ষণ তারা ইসলামাবাদে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল। এর মধ্যেই প্রথমবারের মতো ইরানের একটি জাহাজ মার্কিন নৌবাহিনী কর্তৃক জব্দ হওয়ার ঘটনা উত্তেজনাকে চরমে নিয়ে গেছে। ইরান একে ‘জলদস্যুতা’ এবং ‘যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘন’ হিসেবে অভিহিত করেছে।

ইরানের সঙ্গে আজকেই চুক্তি সই হবে: ট্রাম্পইরানের সঙ্গে আজকেই চুক্তি সই হবে: ট্রাম্প

সূত্রগুলো জানিয়েছে, উচ্চপর্যায়ের এই সংবেদনশীল আলোচনার অ্যাজেন্ডা বা আলোচ্যসূচিতে পর্যাপ্ত অগ্রগতি না হওয়া নিয়েও ইরান উদ্বিগ্ন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেখানে দ্রুত চুক্তি করা এবং নিজের দাবি চাপিয়ে দিতে পছন্দ করেন, সেখানে ইরান বরাবরই ‘গিভ অ্যান্ড টেক’ বা দেওয়া-নেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি কূটনীতিতে বিশ্বাসী।

দুই পক্ষই কি শেষ পর্যন্ত কঠিন কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবে এবং একটি মধ্যপন্থা খুঁজে নেবে, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে মঙ্গলবারের নির্ধারিত সময়ের আগে পুরো বিশ্বের নজর এখন তেহরানের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

আ.লীগ নেতারা চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত ছিলেন, মন্ত্রীরাও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেতেন না: আব্দুল মোমেন

যেসব শর্তে ইতিবাচক সাড়া পেলে ইসলামাবাদে আসতে রাজি ইরান

বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার পরিচালনার লাইসেন্স পেল সাবেক উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠান

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিল চ্যালেঞ্জ করে রিট

এলাকার খবর
Loading...

ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে মা ও নবজাতকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরের সহধর্মিণী পেলেন বিএনপির মনোনয়ন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

মঙ্গলবার ইসলামাবাদে যাচ্ছেন জে ডি ভ্যান্স

কোরআন পোড়ানো ভ্যালেন্টিনার যুক্তরাজ্যে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

এফবিআই পরিচালকের মদ্যপান ও ফাঁকিবাজির সংবাদ প্রকাশ, আটলান্টিকের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি ডলারের মামলা

