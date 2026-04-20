ইরান কি ইসলামাবাদে যাবে—নাটকীয়তায় ঝুলে আছে শান্তি বৈঠক

ইরান কি শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের শান্তি বৈঠকে যোগ দেবে? তেহরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের একটি সংক্ষিপ্ত শব্দবন্ধ—‘এখন পর্যন্ত’—পুরো বিষয়টিকে এক গভীর রহস্য ও নাটকীয়তার আবহে নিয়ে গেছে। মুখপাত্রের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এখন পর্যন্ত...দ্বিতীয় দফার আলোচনার জন্য আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই।’
কূটনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ‘এখন পর্যন্ত’ বলার মাধ্যমে ইরান আসলে শেষ মুহূর্তে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে যাওয়ার পথটি খোলা রেখেছে। তেহরান থেকে ইসলামাবাদে পৌঁছাতে আকাশপথে খুবই সামান্য সময় প্রয়োজন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তেহরান বেশ কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়েছে।
হরমুজ প্রণালির সাম্প্রতিক ঘটনার আগে থেকেই ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত ইরানের বন্দরগুলোয় মার্কিন নৌ অবরোধ বহাল থাকবে, ততক্ষণ তারা ইসলামাবাদে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল। এর মধ্যেই প্রথমবারের মতো ইরানের একটি জাহাজ মার্কিন নৌবাহিনী কর্তৃক জব্দ হওয়ার ঘটনা উত্তেজনাকে চরমে নিয়ে গেছে। ইরান একে ‘জলদস্যুতা’ এবং ‘যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘন’ হিসেবে অভিহিত করেছে।
সূত্রগুলো জানিয়েছে, উচ্চপর্যায়ের এই সংবেদনশীল আলোচনার অ্যাজেন্ডা বা আলোচ্যসূচিতে পর্যাপ্ত অগ্রগতি না হওয়া নিয়েও ইরান উদ্বিগ্ন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেখানে দ্রুত চুক্তি করা এবং নিজের দাবি চাপিয়ে দিতে পছন্দ করেন, সেখানে ইরান বরাবরই ‘গিভ অ্যান্ড টেক’ বা দেওয়া-নেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি কূটনীতিতে বিশ্বাসী।
দুই পক্ষই কি শেষ পর্যন্ত কঠিন কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবে এবং একটি মধ্যপন্থা খুঁজে নেবে, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে মঙ্গলবারের নির্ধারিত সময়ের আগে পুরো বিশ্বের নজর এখন তেহরানের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অবতরণ করবেন। হোয়াইট হাউসের বরাতে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের বিরোধিতার মুখে কট্টর ইসলামবিদ্বেষী মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার ভ্যালেন্টিনা গোমেজকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ। আজ সোমবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী দি আটলান্টিকের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি মার্কিন ডলারের (প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা) মানহানি মামলা করেছেন এফবিআই পরিচালক ক্যাশ প্যাটেল। আজ সোমবার ওয়াশিংটনের একটি ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তিনি এই মামলা করেন।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান ইস্যুতে প্রধান মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জানিয়েছেন, নৌ-অবরোধই আলোচনার প্রধান অন্তরায়। পাকিস্তানি নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসিম মুনিরের এই পরামর্শ বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।