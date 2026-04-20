এফবিআই পরিচালকের মদ্যপান ও ফাঁকিবাজির সংবাদ প্রকাশ, আটলান্টিকের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি ডলারের মামলা

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী দি আটলান্টিকের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি মার্কিন ডলারের (প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা) মানহানি মামলা করেছেন এফবিআই পরিচালক ক্যাশ প্যাটেল। আজ সোমবার ওয়াশিংটনের একটি ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তিনি এই মামলা করেন।
সম্প্রতি সাময়িকীটিতে সাংবাদিক সারাহ ফিটজপ্যাট্রিকের লেখা একটি নিবন্ধে দাবি করা হয়, ক্যাশ প্যাটেল অতিরিক্ত মদ্যপান করেন এবং অফিসে অনুপস্থিতির কারণে তিনি চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। প্যাটেল এই প্রতিবেদনকে একটি ‘বিদ্বেষপূর্ণ, মানহানিকর ও ষড়যন্ত্র’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, বিবাদীরা এফবিআইয়ের নেতৃত্বের সমালোচনা করতে পারেন। তবে তাঁরা মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করে আইনি সীমা লঙ্ঘন করেছেন। মূলত প্যাটেলের সম্মান নষ্ট করা ও তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছে।
ক্যাশ প্যাটেল তাঁর অভিযোগে আটলান্টিকের বিরুদ্ধে ‘বেনামি সূত্র’ ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, ফিটজপ্যাট্রিক এমন কোনো ব্যক্তিকে পাননি, যাঁরা প্রকাশ্যে এই অভিযোগগুলোর পক্ষে কথা বলবেন। পরিবর্তে তিনি কেবল গোপন সূত্রের ওপর নির্ভর করেছেন, যাঁরা রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। এমনকি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা আগে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও আটলান্টিক এই মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
এদিকে আটলান্টিক কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে তাদের প্রতিবেদনের সপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তারা বলেছে, ‘আমরা ক্যাশ প্যাটেলকে নিয়ে আমাদের প্রতিবেদনের ওপর অনড় আছি। এই ভিত্তিহীন মামলার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সাংবাদিকদের পক্ষে লড়াই করব।’
ক্যাশ প্যাটেল এফবিআইয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বেশ আলোচনায় রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আনুগত্য নেই—এমন কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিচ্ছেন। বিশেষ করে, ২০২১ সালে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা ফৌজদারি মামলার সঙ্গে যুক্ত এজেন্টদের বরখাস্ত করায় প্যাটেল তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন।
