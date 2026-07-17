এশিয়ায় চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনী পাকিস্তানের, কী আছে দেশটির সামরিক শক্তিতে

সৌদি আরবের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির পর এবার কুয়েতের সঙ্গেও একটি বড় ধরনের সামরিক ও জ্বালানি চুক্তি নিয়ে এগোচ্ছে পাকিস্তান। মধ্যপ্রাচ্যের এই ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণের আবহে দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রধারী এই দেশটির প্রকৃত সামরিক শক্তি এবং তাদের অস্ত্রাগারের সক্ষমতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (আইআইএসএস) সর্বশেষ সামরিক তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এশিয়ায় সক্রিয় সেনাসংখ্যার দিক থেকে চতুর্থ বৃহত্তম অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। চলুন জেনে নেই পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা ও বৈশ্বিক অবস্থান—
আইআইএসএসের তথ্য অনুযায়ী, এশিয়ায় চীন, ভারত এবং উত্তর কোরিয়ার ঠিক পরেই সক্রিয় সামরিক কর্মকর্তার সংখ্যার দিক থেকে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। দেশটির মোট সক্রিয় সামরিক জনবল প্রায় ৬ লাখ ৬০ হাজার। এর মধ্যে মূল মেরুদণ্ড হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী (আর্মি), যেখানে নিয়োজিত রয়েছেন ৫ লাখ ৬০ হাজার অত্যন্ত প্রশিক্ষিত সেনাসদস্য। এ ছাড়া সমুদ্রসীমা ও আকাশসীমা রক্ষায় রয়েছে শক্তিশালী নৌ ও বিমানবাহিনী। পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে (এয়ার ফোর্স) প্রায় ৭০ হাজার এবং নৌবাহিনীতে (নেভি) প্রায় ৩০ হাজার সদস্য কর্মরত আছেন, যার মধ্যে ৩ হাজার ২০০ জনের একটি চৌকস মেরিন সেনাদলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পাকিস্তানের পদাতিক বাহিনীর সমরসম্ভারও অত্যন্ত আধুনিক। দেশটির স্থলবাহিনীর অস্ত্রাগারে বর্তমানে ৪ হাজার ৬০০ টিরও বেশি ভারী কামান বা গোলন্দাজ বাহিনী (আর্টিলারি) এবং ২ হাজার ৫৭০ টিরও বেশি মেইন ব্যাটেল ট্যাংক বা প্রধান যুদ্ধট্যাংক রয়েছে, যা যেকোনো সীমান্ত সংঘাত মোকাবিলায় তাদের দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী এক বাহিনীতে পরিণত করেছে।
আকাশপথে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মূলত বহুমাত্রিক ও আধুনিক যুদ্ধবিমানের ওপর নির্ভরশীল। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বহরে বর্তমানে ৪২০ টিরও বেশি যুদ্ধোপযোগী বা কমব্যাট সক্ষমতাসম্পন্ন বিমান রয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বিখ্যাত এফ-১৬ ফাইটার জেট, তেমনি রয়েছে চীনের প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক জে-১০সি এবং পাকিস্তানের নিজস্ব ও চীনের যৌথ প্রযুক্তিতে তৈরি জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান।
অন্যদিকে, দেশটির নৌবাহিনী আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে ৮টি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ এবং ১২টি যুদ্ধজাহাজ বা ফ্রিগেট পরিচালনা করছে। দূরপাল্লার সামরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি অত্যন্ত উন্নত। দেশটির সামরিক বাহিনী অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ভূমি থেকে ভূমিতে (সারফেস-টু-সারফেস) এবং আকাশ থেকে আকাশে (এয়ার-টু-এয়ার) উৎক্ষেপণযোগ্য স্বল্প ও মধ্যম পাল্লার ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের এক বিশাল বহর রক্ষণাবেক্ষণ করে।
তবে পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতার সবচেয়ে বড় কৌশলগত শক্তি হলো তাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগার। আন্তর্জাতিক পরমাণু অস্ত্র পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলোর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে পাকিস্তানের কাছে প্রায় ১৭০টি সচল পারমাণবিক ওয়ারহেড বা পারমাণবিক বোমা মজুত রয়েছে। ভারতের সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সামরিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এই পারমাণবিক শক্তি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। মূলত এই বিশাল আধুনিক সেনাবাহিনী, নিজস্ব প্রযুক্তিতে যুদ্ধবিমান তৈরির সক্ষমতা এবং পারমাণবিক শক্তির কারণেই আমেরিকার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে উপসাগরীয় আরব দেশগুলো এখন যেকোনো আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংকটে পাকিস্তানের সামরিক সুরক্ষা বা প্রতিরক্ষা চুক্তির দিকে ঝুঁকছে।
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