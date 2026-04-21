শান্তি আলোচনায় ইরান আসবে কি না—অনিশ্চয়তায় পাকিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৫১
দ্বিতীয় দফার আলোচনার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ইরান। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংকট নিরসনে পাকিস্তানে দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনায় তেহরান অংশ নেবে কি না, তা নিয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো নিশ্চিত বার্তা পাওয়া যায়নি। আজ মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ইরানকে আলোচনায় রাজি করাতে পাকিস্তান ‘আন্তরিক প্রচেষ্টা’ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তেহরানের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক সাড়া মেলেনি।

তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার বলেন, ‘ইসলামাবাদ শান্তি আলোচনায় প্রতিনিধিদল পাঠানোর বিষয়ে ইরানের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা এখনো অপেক্ষায় আছি।’ তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান নিয়মিতভাবে ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে এবং কূটনীতি ও সংলাপের পথ অনুসরণের চেষ্টা করছে।

পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যমতে, তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে চলমান দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী আগামীকাল বুধবার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় বুধবার ভোর ৫টা ৫০ মিনিট) শেষ হবে।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল জানিয়েছিলেন, এই যুদ্ধবিরতি ওয়াশিংটন সময় অনুযায়ী বুধবার সন্ধ্যায় শেষ হচ্ছে। এই সময়বিভ্রাটের মধ্যেই সংঘাত এড়াতে যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার আগে ইরানের সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছেন তারার।

এদিকে আজ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয় পক্ষকেই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য কূটনীতি ও সংলাপকে গুরুত্ব দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। এর আগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের কার্যালয় থেকেও একই ধরনের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ইরানের পক্ষ থেকে আসা বার্তাগুলো এখনো ধোঁয়াশায় ঘেরা। গতকাল ইরানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় দফার আলোচনার জন্য তাঁদের এই মুহূর্তে ‘কোনো পরিকল্পনা নেই’। যদিও এর আগে ইরানি সূত্রগুলো সিএনএনকে জানিয়েছিল, তেহরানের একটি প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে যাচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে থাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স আজই পাকিস্তানে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। যদিও সর্বশেষ খবর অনুযায়ী তিনি এখনো ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন এবং ঠিক কখন রওনা দেবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

