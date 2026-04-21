Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে

নিয়ামতপুর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৫১
নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে
আজ দুপুরে গণমাধ্যমের সামনে কথা বলছেন নওগাঁর পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর নিয়ামতপুরে একই পরিবারের চারজনকে হত্যার ঘটনায় নিহত হাবিবুর রহমানের বাবা, দুই বোন ও ভাগনেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। হেফাজতে নেওয়া ব্যক্তিরা হলেন নিহত হাবিবুর রহমানের বাবা নমির উদ্দিন (৭০), বোন ডালিমা ও হালিমা এবং ভাগনে সবুজ রানা (২২)।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের নমির উদ্দিনের ছেলে হাবিবুর রহমান (৩২), তাঁর স্ত্রী পপি সুলতানা (২৫), ছেলে পারভেজ (৯) এবং তিন বছরের মেয়ে সাদিয়া আক্তার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে হাবিবুর রহমানের বোন শিরিনার সঙ্গে পারিবারিক দ্বন্দ্ব চলছিল। এ নিয়ে আগেও তাঁদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহত পপি সুলতানার বাবা মোয়াজ্জেম হোসেন অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের ননদ শিরিনা ও তাঁর ছেলে সবুজ রানা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এর আগেও তাঁরা তাঁর মেয়ে ও জামাইকে হত্যার চেষ্টা করেছেন বলে দাবি করেন তিনি।

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যানওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

পপির ভাই আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার বোনকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হতো। এর আগেও হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার চাই।’

ঘটনা জানাজানি হলে সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

নওগাঁয় চার হত্যাকাণ্ড, থামছে না স্বজনদের আহাজারিনওগাঁয় চার হত্যাকাণ্ড, থামছে না স্বজনদের আহাজারি

নওগাঁর পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম বলেন, চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট একযোগে কাজ করছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হবে।

বিষয়:

নওগাঁহত্যাকাণ্ডনিয়ামতপুরহত্যারাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

নামাজ নিয়ে ভিডিও বানিয়ে সমালোচিত, জবাব দিলেন নমিতা থাপার

নামাজ নিয়ে ভিডিও বানিয়ে হিন্দুদের তোপের মুখে নমিতা থাপার

নিউমুরিং নিয়ে সরকার এখন কী করবে

নিউমুরিং নিয়ে সরকার এখন কী করবে

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

সম্পর্কিত

টেকনাফে পাহাড় থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার, অপহরণ চক্রের দ্বন্দ্বে হত্যার আশঙ্কা

টেকনাফে পাহাড় থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার, অপহরণ চক্রের দ্বন্দ্বে হত্যার আশঙ্কা

চিকিৎসককে হামলা: ২০ হাজার টাকায় সন্ত্রাসী ভাড়া, নেপথ্যে টেন্ডার দ্বন্দ্ব

চিকিৎসককে হামলা: ২০ হাজার টাকায় সন্ত্রাসী ভাড়া, নেপথ্যে টেন্ডার দ্বন্দ্ব

সীতাকুণ্ডে ট্রেনে কাটা পড়ে রেলওয়ে শ্রমিক নিহত

সীতাকুণ্ডে ট্রেনে কাটা পড়ে রেলওয়ে শ্রমিক নিহত

বান্দরবানে আগুনে পুড়ল গরুর খামারসহ ৫ দোকান

বান্দরবানে আগুনে পুড়ল গরুর খামারসহ ৫ দোকান