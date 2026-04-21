সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

আপডেট : ২১ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২৬
সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম। আজ মঙ্গলবার বিকেলে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময় পার হওয়ার ১৯ মিনিট পর তিনি আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় নুসরাত তাবাসসুম উপস্থিত ছিলেন, তবে তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

এনসিপির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন যুগ্ম সদস্যসচিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, নুসরাত তাবাসসুম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ইসি থেকে রিসিভ কপিও দেওয়া হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, ১৯ মিনিট বিলম্বে গ্রহণ করা হলো।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আইনি বাধায় মনিরা শারমিনের প্রার্থিতা বাতিল হলে তাঁর জায়গায় নুসরাত তাবাসসুমকে বিকল্প হিসেবে ভেবে রেখেছিল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির একাধিক সদস্য বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মনিরা শারমিন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক পদে আছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে এনসিপির আসনের অনুপাতে পাওয়া একটি সংরক্ষিত নারী আসনে তিনি মনোনীত হয়েছেন। তবে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা ছিলেন। ২০২৫ সালে সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন মনিরা শারমিন। নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুযায়ী, সামরিক বা সরকারি চাকরি থেকে অবসর বা পদত্যাগের পর তিন বছর পূর্ণ না হলে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যায় না।

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারাসংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

যেহেতু মনিরা শারমিনের সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগের তিন বছর এখনো পূর্ণ হয়নি, তাই তিনি সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থী হতে পারবেন কি না তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে মনিরা শারমিনের প্রার্থিতা বাতিল হলে নুসরাত তাবাসসুম এনসিপির মনোনয়ন পাবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এরই ধারাবাহিকতায় নুসরাত তাবাসসুম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সংরক্ষিত নারী আসন: মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৫৩ প্রার্থীসংরক্ষিত নারী আসন: মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৫৩ প্রার্থী

জ্বালানি সংকট: উপচে পড়ছে সব ডিপো, তবু তেল নিয়ে হাহাকার

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে

প্রচণ্ড গরমে হোটেলের এসি কামরা ভাড়া নিলেন নারী

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

এলাকার খবর
Loading...

নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

সংরক্ষিত নারী আসন: মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৫৩ প্রার্থী

সংরক্ষিত নারী আসন: মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৫৩ প্রার্থী

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির প্রার্থীরা গণতন্ত্র উত্তরণে কাজ করবে: সেলিমা রহমান

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির প্রার্থীরা গণতন্ত্র উত্তরণে কাজ করবে: সেলিমা রহমান