যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে নারাজ ট্রাম্প, চুক্তি না হলে ফের হামলার হুমকি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ০৩
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে নারাজ ট্রাম্প, চুক্তি না হলে ফের হামলার হুমকি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরানের সঙ্গে চলমান অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আর বাড়াতে চান না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে ফের সামরিক অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্র।

সিএনবিসির বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

সাক্ষাৎকারে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি এটি (মেয়াদ বৃদ্ধি) করতে চাই না। আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।’ তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত একটি ‘চমৎকার চুক্তি’ অর্জন করতে সক্ষম হবে।

তেহরানের সঙ্গে দ্রুত কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারলে আবারও ইরানে হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আবারও বোমা হামলা শুরু হবে বলে আশা করছি। কারণ, আমি মনে করি, আলোচনার টেবিলে এই ধরনের মনোভাব নিয়ে যাওয়াই ভালো। আমাদের সামরিক বাহিনী এখন যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।’

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে শেষ মুহূর্তের এই শান্তি আলোচনা শুরু হওয়া নিয়ে এখনো চরম অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। ইরান শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধিদল পাঠাবে কি না, তা নিয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেলেনি। ফলে মধ্যপ্রাচ্য কি এক নতুন ও বিধ্বংসী যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে, নাকি কূটনীতির মাধ্যমে সমাধান আসবে; তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

এবার এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ইরানের তেলবাহী জাহাজ জব্দ করল যুক্তরাষ্ট্র

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে নারাজ ট্রাম্প, চুক্তি না হলে ফের হামলার হুমকি

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে নারাজ ট্রাম্প, চুক্তি না হলে ফের হামলার হুমকি

প্রতীক নয়, তবু কেন হাতে টাটকা মাছ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে ভারতীয় নেতারা

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল