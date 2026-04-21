যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে নারাজ ট্রাম্প, চুক্তি না হলে ফের হামলার হুমকি

ইরানের সঙ্গে চলমান অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আর বাড়াতে চান না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে ফের সামরিক অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্র।
সিএনবিসির বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
সাক্ষাৎকারে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি এটি (মেয়াদ বৃদ্ধি) করতে চাই না। আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।’ তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত একটি ‘চমৎকার চুক্তি’ অর্জন করতে সক্ষম হবে।
তেহরানের সঙ্গে দ্রুত কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারলে আবারও ইরানে হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আবারও বোমা হামলা শুরু হবে বলে আশা করছি। কারণ, আমি মনে করি, আলোচনার টেবিলে এই ধরনের মনোভাব নিয়ে যাওয়াই ভালো। আমাদের সামরিক বাহিনী এখন যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।’
পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে শেষ মুহূর্তের এই শান্তি আলোচনা শুরু হওয়া নিয়ে এখনো চরম অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। ইরান শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধিদল পাঠাবে কি না, তা নিয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেলেনি। ফলে মধ্যপ্রাচ্য কি এক নতুন ও বিধ্বংসী যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে, নাকি কূটনীতির মাধ্যমে সমাধান আসবে; তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে।
ইরানের বন্দরগুলোতে চলমান মার্কিন অবরোধ বহাল রাখার অংশ হিসেবে এবার এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি নিষিদ্ধ তেলবাহী জাহাজ জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)। আজ মঙ্গলবার পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
কলকাতার এক চিরাচরিত সকাল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচার চালাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন নেতা-কর্মীরা। তেমনই প্রচারে দেখা গেল ব্যারাকপুরের বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীকে। পরনে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি আর লাল ধুতি।৬ ঘণ্টা আগে
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার আলোচনা নির্ধারিত শিডিউল অনুসারেই হবে; এমনটি জানিয়েছে পাকিস্তান সরকারের একটি সূত্র। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের আলোচক দলের অগ্রবর্তী সদস্যরা ইসলামাবাদ পৌঁছেছেন। সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আল অ্যারাবিয়া ও আল হাদাসের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের নিজেদের ঘরছাড়া করতে ইসরায়েলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারীরা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এমনটাই বলছেন মানবাধিকার ও আইনি বিশেষজ্ঞরা। ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশুরা এসব বিষয়ে নানা ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন।৮ ঘণ্টা আগে