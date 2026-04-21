এবার এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ইরানের তেলবাহী জাহাজ জব্দ করল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের বন্দরগুলোতে চলমান মার্কিন অবরোধ বহাল রাখার অংশ হিসেবে এবার এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি নিষিদ্ধ তেলবাহী জাহাজ জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)। আজ মঙ্গলবার পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে পেন্টাগন জানায়, মার্কিন বাহিনী গত রাতে ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের আওতাধীন এলাকায় ‘এম/টি টিফানি’ নামক একটি রাষ্ট্রহীন ও নিষেধাজ্ঞাভুক্ত জাহাজে অভিযান চালায়। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই জাহাজটিতে তল্লাশি চালানো হয়েছে।
পেন্টাগনের শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, হেলিকপ্টার থেকে মার্কিন সেনারা উজ্জ্বল কমলা রঙের একটি বিশাল জাহাজে অবতরণ করছে।
অভিযানটি ঠিক কোথায় চালানো হয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। তবে ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় বিশাল অঞ্চল তদারকি করে।
উল্লেখ্য, অঞ্চলটি পারস্য উপসাগর বা হরমুজ প্রণালির বাইরে, যা মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের আওতাভুক্ত। পেন্টাগন তাদের বিবৃতিতে বলেছে, আন্তর্জাতিক জলসীমা নিষেধাজ্ঞাভুক্ত জাহাজের জন্য নিরাপদ কোনো আশ্রয়স্থল নয়।
বার্তা সংস্থা এএফপি নিশ্চিত করেছে, জব্দ করা জাহাজটি ইরানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে কোনো ‘চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত’ এই নৌ অবরোধ বহাল থাকবে। এদিকে আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত পাকিস্তানের ইসলামাবাদে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনা হবে কি না, তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা ও সংশয় বিরাজ করছে।
প্রসঙ্গত, এর আগে রোববার (১৯ এপ্রিল) ওমান উপসাগরে ইরানের পতাকাবাহী একটি কনটেইনার জাহাজ জব্দ করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সামরিক বাহিনী জানায়, জাহাজটি চলমান নৌ অবরোধ লঙ্ঘনের চেষ্টা করছিল। সতর্কতা উপেক্ষা করলে একটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার জাহাজটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ইঞ্জিনরুম লক্ষ্য করে চালানো এই গুলিতে জাহাজটির প্রপালশন ব্যবস্থা অচল হয়ে যায় এবং চলাচলে অক্ষম হয়ে পড়ে।
ইরানের সঙ্গে চলমান অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আর বাড়াতে চান না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে ফের সামরিক অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্র।
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার আলোচনা নির্ধারিত শিডিউল অনুসারেই হবে; এমনটি জানিয়েছে পাকিস্তান সরকারের একটি সূত্র। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের আলোচক দলের অগ্রবর্তী সদস্যরা ইসলামাবাদ পৌঁছেছেন। সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আল অ্যারাবিয়া ও আল হাদাসের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের নিজেদের ঘরছাড়া করতে ইসরায়েলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারীরা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এমনটাই বলছেন মানবাধিকার ও আইনি বিশেষজ্ঞরা। ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশুরা এসব বিষয়ে নানা ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন।