নৈশভোজের পর আবারও আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র-ইরান, কয়েকটি ইস্যুতে অগ্রগতির আভাস

ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনার প্রথম পর্বটি প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী হওয়ার পর নৈশভোজের বিরতি দেওয়া হয়েছিল। বিরতি শেষে দুই পক্ষ আবারও আলোচনার টেবিলে ফিরেছে এবং দ্বিতীয় দফার বৈঠক শুরু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ইসলামাবাদ থেকে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার সাংবাদিক ওসামা বিন জাওয়াদ এই তথ্য জানিয়েছেন।
ওসামা জানান, বৈঠকের শুরুতে উভয় পক্ষই নিজ নিজ অবস্থানে অনমনীয় বা ‘ম্যাক্সিমালিস্ট’ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ইস্যুতে ইতিমধ্যে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে লেবাননে ইসরায়েলি হামলা বন্ধ, ইরানের জরুরি প্রয়োজনে জব্দ করা অর্থ অবমুক্ত করা এবং হরমুজ প্রণালির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।
আলোচনার স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় পাকিস্তানি কর্মকর্তারা বর্তমানে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত রয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা গণমাধ্যমে কোনো মন্তব্য না করেন। পাকিস্তান মূলত নিজেকে কেবল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাখতে চায় এবং আলোচনার চূড়ান্ত ফলাফলের ওপর নিজের কোনো দায় বা সংশ্লিষ্টতা দেখাতে অনিচ্ছুক।
বিরতিহীন এই কূটনৈতিক তৎপরতা শেষ পর্যন্ত কোনো বড় চুক্তির দিকে যায় কি না, তা নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে গভীর আগ্রহ তৈরি হয়েছে। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
এদিকে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বলছে, আজকের আলোচনা আরও দুই ঘণ্টা চলতে পারে।
ছয় সপ্তাহ ধরে চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এক ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তারা। গত ৫০ বছরের মধ্যে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরাসরি আলোচনা।১ ঘণ্টা আগে
হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে সরাসরি বা ‘ফেস-টু-ফেস’ আলোচনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে আছেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।২ ঘণ্টা আগে
ইরানের এই শক্তিশালী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন দেশটির প্রভাবশালী তিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁরা হলেন— মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ: ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার এবং দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম ক্ষমতাধর২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানে চলমান যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার শান্তি আলোচনার পূর্ণ সফলতা কামনা করে বিশেষ দোয়া ও সংহতি জানিয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এবং বিরোধী জোট তেহরিক-ই-তাহাফফুজ-ই-আইন-ই-পাকিস্তান (টিটিএপি)। দল দুটির পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এই আলোচনার...৩ ঘণ্টা আগে