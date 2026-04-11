ইরানের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের কথা নিশ্চিত করল হোয়াইট হাউস

১৯৭৯ সালের পর এটিই ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে হওয়া সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরাসরি কূটনৈতিক সাক্ষাৎ। ছবি: এএফপি

অবশেষে সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইরানের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সরাসরি ‘ফেস-টু-ফেস’ বা মুখোমুখি বৈঠকে বসেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)।

এর আগে বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছিল, দুই দেশ কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরাসরি বা প্রত্যক্ষ আলোচনায় বসতে যাচ্ছে। হোয়াইট হাউসের এই আনুষ্ঠানিক বার্তার মাধ্যমে সেই খবরের সত্যতা নিশ্চিত হলো। ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে আরও বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন।

হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে সরাসরি বা ‘ফেস-টু-ফেস’ আলোচনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে আছেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।

১৯৭৯ সালের পর এটিই ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে হওয়া সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরাসরি কূটনৈতিক সাক্ষাৎ। দীর্ঘ বিরতির পর শুরু হওয়া এই সরাসরি আলোচনা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এক বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পাকিস্তানহোয়াইট হাউসমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
ইরানের ৭০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে তিন তুখোড় কূটনীতিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রশিক্ষণ দিলেন ড্যাফোডিল শিক্ষার্থীরা

সংরক্ষিত নারী আসন: দুই দিনে বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি ১০২৫

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনায় যোগ দিচ্ছে চীন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

