ইরানের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের কথা নিশ্চিত করল হোয়াইট হাউস

অবশেষে সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইরানের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সরাসরি ‘ফেস-টু-ফেস’ বা মুখোমুখি বৈঠকে বসেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)।
এর আগে বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছিল, দুই দেশ কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরাসরি বা প্রত্যক্ষ আলোচনায় বসতে যাচ্ছে। হোয়াইট হাউসের এই আনুষ্ঠানিক বার্তার মাধ্যমে সেই খবরের সত্যতা নিশ্চিত হলো। ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে আরও বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন।
হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে সরাসরি বা ‘ফেস-টু-ফেস’ আলোচনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে আছেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
১৯৭৯ সালের পর এটিই ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে হওয়া সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরাসরি কূটনৈতিক সাক্ষাৎ। দীর্ঘ বিরতির পর শুরু হওয়া এই সরাসরি আলোচনা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এক বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
ইরানের এই শক্তিশালী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন দেশটির প্রভাবশালী তিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁরা হলেন— মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ: ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার এবং দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম ক্ষমতাধর
পাকিস্তানে চলমান যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার শান্তি আলোচনার পূর্ণ সফলতা কামনা করে বিশেষ দোয়া ও সংহতি জানিয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এবং বিরোধী জোট তেহরিক-ই-তাহাফফুজ-ই-আইন-ই-পাকিস্তান (টিটিএপি)। দল দুটির পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এই আলোচনার...
দীর্ঘ কয়েক দশকের বৈরিতা ও গত ছয় সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাপিয়ে অবশেষে সরাসরি আলোচনার টেবিলে বসেছে চিরবৈরী দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। পাকিস্তান সরকারের সূত্রের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি নিশ্চিত করেছে, ইসলামাবাদে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে 'ত্রিপক্ষীয় মুখোমুখি...
পাকিস্তান সরকার ও মধ্যস্থতাকারীদের মূল লক্ষ্য হলো এই পরোক্ষ আলোচনাকে সরাসরি বা 'মুখোমুখি' বৈঠকে রূপান্তর করা। যদি শেষ পর্যন্ত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের প্রতিনিধিদলের মধ্যে সরাসরি বৈঠক সম্ভব হয়, তবে তা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও বাস্তবমুখী সাফল্য