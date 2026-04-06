Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

হরমুজ দিয়ে চলাচলকারী সব দেশের কাছ থেকে টোল নেবে ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ১৭
মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম আরোপের পরিকল্পনা করেছে ইরান। সোমবার (৬ মার্চ) দেশটির আধা সরকারি সংবাদমাধ্যম ‘নূরনিউজ’ এমনটাই জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রণালি দিয়ে নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করতে সব দেশকে একটি নির্ধারিত ‘নিরাপত্তা টোল’ পরিশোধ করতে হবে।

এই বিষয়ে তাস-এর খবরে বলা হয়, কোনো দেশের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক না থাকলেও এই টোল দিতে হবে। অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর ক্ষেত্রেও কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। নিরাপদে প্রণালি অতিক্রমের অনুমতি পেতে হলে নির্ধারিত সব টোল পরিশোধ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোনো দেশই ব্যতিক্রম হবে না।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপ ইরানের একটি কৌশলগত উদ্যোগের অংশ। সাম্প্রতিক শত্রু আগ্রাসনে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা আংশিকভাবে পুষিয়ে নিতে এই নিরাপত্তা টোল ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ইরান গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব আরও জোরদার করতে চায় বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্ব জ্বালানি পরিবহনের একটি বড় অংশ এই হরমুজ প্রণালি দিয়েই হয়ে থাকে। ফলে এখানে যেকোনো ধরনের নতুন বিধিনিষেধ বা অর্থনৈতিক শর্ত আরোপ বৈশ্বিক বাণিজ্য ও জ্বালানি বাজারে বড় প্রভাব ফেলবে বলে বিশ্লেষকদের আশঙ্কা।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫ এপ্রিল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যদি ৬ এপ্রিলের মধ্যে হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত না করা হয়, তাহলে ইরানের জ্বালানি ও বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলা চালানো হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে অঞ্চলজুড়ে উত্তেজনা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইরানের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে নতুন করে জটিল করে তুলতে পারে।

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

