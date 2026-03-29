ইসরায়েলি রাসায়নিক কারখানায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক

দক্ষিণ ইসরায়েলের একটি রাসায়নিক কারখানায় সরাসরি আঘাত হেনেছে ইরানের নিক্ষেপ করা একটি ক্ষেপণাস্ত্র। এই হামলার পর ওই এলাকা থেকে বিষাক্ত ও বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আজ রোববার ইসরায়েলি গণমাধ্যম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিরশেবা শহর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার (৪ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত ‘নিওত হোভভ’ শিল্প এলাকায় এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলি জরুরি পরিষেবা সংস্থা জানিয়েছে, হামলায় এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
নিওত হোভভ এলাকায় বিপজ্জনক রাসায়নিক উপাদান থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাতাসের মাধ্যমে বিষাক্ত গ্যাস ঘরে প্রবেশ ঠেকাতে জানালা ও দরজা শক্ত করে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত জানিয়েছে, আবুধাবির একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। কারখানাটির অপারেটর 'এমিরেটস গ্লোবাল অ্যালুমিনিয়াম' জানিয়েছে, হামলায় স্থাপনাটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
পোপ চতুর্দশ লিও সতর্ক করে বলেছেন, যুদ্ধবাজদের প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তা কবুল করেন না। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যেই আজ রোববার এ মন্তব্য করেছেন পোপ।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইরের চাপে প্রভাবিত হয়ে অসংলগ্ন ও অবিশ্বাস্য অবস্থান নিচ্ছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, স্থল অভিযানের যেকোনো পদক্ষেপ মার্কিন বাহিনীর জন্য চরম অপমানজনক ও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।২ ঘণ্টা আগে
ইউরোপজুড়ে সরবরাহের উদ্দেশে ইতালির মধ্যাঞ্চল থেকে রওনা দেওয়া একটি ট্রাকসহ ৪ লাখের বেশি কিটক্যাট চকলেট বার চুরি হয়ে গেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নেসলে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।২ ঘণ্টা আগে