Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলি রাসায়নিক কারখানায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

দক্ষিণ ইসরায়েলের একটি রাসায়নিক কারখানায় সরাসরি আঘাত হেনেছে ইরানের নিক্ষেপ করা একটি ক্ষেপণাস্ত্র। এই হামলার পর ওই এলাকা থেকে বিষাক্ত ও বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আজ রোববার ইসরায়েলি গণমাধ্যম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিরশেবা শহর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার (৪ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত ‘নিওত হোভভ’ শিল্প এলাকায় এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলি জরুরি পরিষেবা সংস্থা জানিয়েছে, হামলায় এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

নিওত হোভভ এলাকায় বিপজ্জনক রাসায়নিক উপাদান থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাতাসের মাধ্যমে বিষাক্ত গ্যাস ঘরে প্রবেশ ঠেকাতে জানালা ও দরজা শক্ত করে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যরাসায়নিকহামলাগ্যাসইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
