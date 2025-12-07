গাজায় ইসরায়েলি চর শাবাবকে যেভাবে হত্যা করা হয়, ফিলিস্তিনে উল্লাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল-সমর্থিত মিলিশিয়া নেতা ইয়াসির আবু শাবাবের নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার গাজা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। ত্রাণ বহরে লুটপাট এবং উপত্যকার মানুষের ওপর হামলার অভিযোগে ফিলিস্তিনিদের কাছে তিনি ছিলেন ব্যাপক সমালোচিত।
আবু শাবাবের মৃত্যুর খবর ঘোষণার পরপরই গাজা এবং লেবাননের বাসিন্দাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ, স্লোগান ও আনন্দসূচক গুলির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত অনেকেই তার মৃত্যুকে ‘বিশ্বাসঘাতকের পতন’ এবং ‘সহযোগিতার মডেলের ফাটল’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
ইয়াসির আবু শাবাবের মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে দুটি ভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ জানায়, গাজার বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হওয়ার পর আবু শাবাব দক্ষিণ ইসরায়েলের সোরোকা মেডিকেল সেন্টারে মারা যান। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরে এই রিপোর্ট অস্বীকার করেছে।
অন্যদিকে, তাঁর মিলিশিয়া গোষ্ঠী ‘পপুলার ফোর্সেস’ ফেসবুক পোস্টে জানায়, আবু শাবাব যখন আবু সুনেইমা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করছিলেন, তখনই গুলি করা হয়েছে
ইয়াসির আবু শাবাব ছিলেন গাজায় ইসরায়েলি দখলদারদের অন্যতম প্রধান সহযোগী। জানা যায়, গত দুই বছরের গণহত্যা যুদ্ধের সময় তিনি ইসরায়েলের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ত্রাণসামগ্রী লুটপাট, ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক ও হামাস যোদ্ধাদের হত্যা বা অপহরণের জন্য দায়ী ছিলেন। এর আগে মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে হামাস তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল।
যে কৌশলে শাবাবকে হত্যা
সূত্রের বরাত দিয়ে মিডলইস্ট আই জানিয়েছে, আবু শাবাবকে হত্যার পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন এক তরুণ। তিনি আবু শাবাবের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখিয়ে পপুলার ফোর্সেসের ভেতর ঢুকে পড়েন। এরপর নিখুঁত পরিকল্পনা করে আবু শাবাবকে তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীসহ হত্যা করেন।
বৃহস্পতিবারের হামলাটি ছিল অতর্কিত। রাফায় আবু শাবাব ও তাঁর বাহিনীর ধারণা ছিল, তাঁদের ওপর কাসাম ব্রিগেডের যেকোনো হামলা বাইরে থেকে হবে। এ কারণে তারা হামলার সময় ইসরায়েলি ট্যাংকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।
কিন্তু হামলা যে নিজেদের ভেতর থেকে হতে পারে, সেটি তারা সম্ভবত ধারণাও করতে পারেনি। এ কারণে হামাসের পাঠানো হামলাকারী সফল হতে পেরেছেন।
সম্প্রতি আবু শাবাব একটি ভিডিও প্রকাশ করে রাফায় ‘নির্মূল’ অভিযান চালানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।
গাজার দক্ষিণের শহর রাফার যে অঞ্চলগুলো ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেখানে আবু শাবাব ও তাঁর বাহিনী সক্রিয় ছিল। বাহিনীটি মূলত রাফার পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় ছিল। ‘নিরাপদ অঞ্চল’ গঠনের নামে তারা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে নানা দমনমূলক কার্যক্রম চালাত। যেমন— ফিলিস্তিনিদের বাড়ি তল্লাশি করত, ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের বসানো বিস্ফোরক সরঞ্জাম অপসারণ করত, যোদ্ধাদের হত্যা করত এবং অস্ত্র লুট করত।
আবু শাবাব নিহত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অনেকে এটিকে ‘ঐতিহাসিক বিচার’ বলে অভিহিত করেন এবং তার মৃত্যুকে সব ফিলিস্তিনিদের জন্য সংহতির বার্তা হিসেবে দেখেন।
একজন ব্যবহারকারী লেখেন, ‘ইয়াসির আবু শাবাবের মতো অনেক বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু তাদেরও একই পরিণতি হবে।’ অন্য একজন বলেন, ‘এটাই সব বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য পরিণতি। সে নিজেকে শয়তানের কাছে বিক্রি করেছিল। আবু শাবাবের স্থান জাহান্নামে।’
ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক মুহাম্মদ শেহাদা তার মৃত্যুকে ইসরায়েলের ‘দালাল-নির্ভর গ্যাং মডেলের পতনের সূচনা’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সশস্ত্র সুরক্ষা দিয়েও ফিলিস্তিনি সমাজের ওপর কোনো ‘সহযোগী নেতা’ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।
প্রখ্যাত লেখক ঘাসান কানাফানির একটি বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করে লেখক ওমর হামাদ লেখেন, ‘যখন আপনি আপনার জন্মভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, তখন মৃত্যুর দিনে কোনো মাটিই আপনাকে দয়া দেখাবে না; মৃত্যুর মধ্যেও আপনি নির্লিপ্ত থাকবেন।’
মিসরের সাংবাদিক খালেদ মাহমুদ মন্তব্য করেন, ‘সে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বেঁচে ছিল এবং বিধর্মী হিসেবে মারা গেল...এভাবেই শেষ হলো তথাকথিত ইয়াসির আবু শাবাবের অলীক কিংবদন্তি, যাকে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি প্রতিরোধকে আঘাত করার জন্য তৈরি করেছিল।’
বহু সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী এই হত্যাকাণ্ডকে সাংবাদিক ও অ্যাকটিভিস্ট সালেহ আল-জাফারাউয়ির মৃত্যুর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিচার হিসেবে বর্ণনা করেন। সালেহ আল-জাফারাউয়ি গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার ঘটনা নথিভুক্ত করার জন্য পরিচিত ছিলেন এবং তাঁকে অক্টোবরের শুরুতে ইসরায়েলের সহযোগী বন্দুকধারীরা হত্যা করেছিল।
একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আজ আমরা সালেহ আল-জাফারাউয়ির জন্য ন্যায়বিচার পেলাম।’ আরেকজন বলেন, ‘সালেহ, তোমার প্রতিশোধ নেওয়া হলো, এবং তাদেরও যারা তার এবং তার গ্যাংয়ের হাতে অনাহারে, হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।’
এদিকে, হামাস-অধিভুক্ত নিরাপত্তা বাহিনী ‘রাদা’ তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে আবু শাবাবের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখে: ‘যেমনটি আমরা বলেছিলাম, ইসরায়েল তোমাকে সুরক্ষা দেবে না।’ হামাসের পক্ষ থেকে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়: ‘বিশ্বাসঘাতক এজেন্ট ইয়াসির আবু শাবাবের যে পরিণতি হয়েছে, তার জনগণ ও জন্মভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দখলদারদের হাতিয়ার হওয়া প্রত্যেকেরই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে।’
সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ আল-শারা অভিযোগ করেছেন, ইসরায়েল গাজায় যে 'ভয়াবহ গণহত্যা' চালিয়েছে, তা থেকে সবার দৃষ্টি ঘোরাতে আঞ্চলিক উত্তেজনা উসকে দিচ্ছে। গতকাল শনিবার দোহা ফোরামে সিএনএন-এর ক্রিশ্চিয়ান আমানপুরের সঙ্গে 'নিউজমেকার ইন্টারভিউ'তে আলাপকালে আল-শারা এই কথা বলেন।
এক পাকিস্তানি নারী তাঁর ভারতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁকে করাচিতে ফেলে রেখে গোপনে দিল্লিতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। নিকিতা নাগদেব নামে পরিচিত ওই নারী এই বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বিচার চেয়ে মরিয়া হয়ে একটি ভিডিও আবেদন প্রকাশ করেছেন।
উত্তর গোয়ার আর্পোরায় জনপ্রিয় নাইটক্লাব বার্চ বাই রোমিও লেনে গতকাল গভীর রাতে এক বিধ্বংসী আগুনে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কর্মকর্তাদের দেওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৫০ জন আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁরা গোয়া মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।
১৯৮৬ সালে চেরনোবিলের পারমাণবিক চুল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিস্ফোরণে চুল্লিটির ছাদ উড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় যেন বিকিরণ না ছড়ায়, সে জন্য চুল্লির ক্ষতিগ্রস্ত অংশটির ওপর কংক্রিট ও স্টিলের তৈরি একটি প্রতিরক্ষা স্তর সংযুক্ত করা হয়েছিল।
এক পাকিস্তানি নারী তাঁর ভারতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁকে করাচিতে ফেলে রেখে গোপনে দিল্লিতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। নিকিতা নাগদেব নামে পরিচিত ওই নারী এই বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বিচার চেয়ে মরিয়া হয়ে একটি ভিডিও আবেদন প্রকাশ করেছেন। এই ভিডিও উভয় দেশের সামাজিক গোষ্ঠী এবং আইনি সংস্থাগুলোর মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।
করাচির বাসিন্দা নিকিতা অভিযোগ করেছেন, তিনি ২০২০ সালের ২৬ জানুয়ারি হিন্দু প্রথা মেনে করাচিতে বিক্রম নাগদেবকে বিয়ে করেন। বিক্রম ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাকিস্তানি, তবে দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় ভারতের ইন্দোরে থাকেন। বিয়ের এক মাস পর, ২৬ ফেব্রুয়ারি বিক্রম তাঁকে ভারতে নিয়ে আসেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নিকিতার জীবন পাল্টে যায় বলে তিনি জানান।
২০২০ সালের ৯ জুলাই তাঁকে ‘ভিসার কারিগরি ত্রুটির’ অজুহাতে আটারি সীমান্তে ঠেলে দেওয়া হয় এবং জোর করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। নিকিতার দাবি, তারপর থেকে বিক্রম তাঁকে ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টা করেননি। তাঁর আবেগপূর্ণ ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘আমি তাঁকে বারবার অনুরোধ করেছি। আমাকে ভারতে ডেকে নেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছেন।’
করাচি থেকে করা ভিডিওতে নিকিতা বলেন, ‘আজ যদি ন্যায়বিচার না হয়, তবে নারীরা ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন। অনেক মেয়ে তাঁদের শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। আমি সবার কাছে আমার পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ করছি।’
নিকিতা আরও অভিযোগ করেন, বিয়ের পরপরই তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়িতে অপ্রত্যাশিত আচরণের শিকার হন। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান থেকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরার পর তাঁদের আচরণ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। আমি জানতে পারি, আমার স্বামী আমার এক আত্মীয়ার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। যখন আমি আমার শ্বশুরকে এ কথা বলি, তিনি বলেন, ছেলেরা তো সম্পর্ক করেই, এতে কিছু করার নেই।’
নিকিতা আরও অভিযোগ করেন, কোভিড-১৯ মহামারির লকডাউনের সময় বিক্রম তাঁকে জোর করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠান এবং এখন তাঁকে ভারতে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করছেন। তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রত্যেক নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্য।’
করাচিতে ফিরে আসার পর নিকিতা জানতে পারেন, বিক্রম দিল্লিতে অন্য এক নারীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আইনত বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও বিচ্ছেদের আশঙ্কায় বিপর্যস্ত হয়ে নিকিতা চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
এই মামলাটি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত সিন্ধি পঞ্চ মধ্যস্থতা ও আইনি পরামর্শ কেন্দ্রের (Sindhi Panch Mediation and Legal Counsel Centre) সামনে আসে। বিক্রম এবং তাঁর কথিত বাগ্দত্তাকে নোটিশ জারি করা হয় এবং একটি শুনানিও অনুষ্ঠিত হয়। তবে মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়। ২৫ এপ্রিল ওই কাউন্সেল সেন্টারের রিপোর্টে বলা হয়, যেহেতু স্বামী বা স্ত্রী কেউই ভারতীয় নাগরিক নন, তাই বিষয়টি পাকিস্তানের এখতিয়ারভুক্ত এবং তারা বিক্রমকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সুপারিশ করেছে।
এই প্রথম নয় যে মামলাটি ইন্দোরে উঠেছে। চলতি বছরের মে মাসে নিকিতা ইন্দোর সমাজ পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হন, যারা বিক্রমকে নির্বাসনের সুপারিশ করে। কালেক্টর আশীষ সিং নিশ্চিত করেছেন, এই বিষয়ে একটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি
উত্তর গোয়ার আর্পোরায় জনপ্রিয় নাইটক্লাব বার্চ বাই রোমিও লেনে গতকাল গভীর রাতে এক বিধ্বংসী আগুনে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কর্মকর্তাদের দেওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৫০ জন আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁরা গোয়া মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।
প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে, গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে ক্লাবটিতে আগুন ধরে যায়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিন থেকে চারজন পর্যটক এবং ১৯ জন ক্লাবের কর্মী রয়েছেন।
ঘটনাটি রাত আনুমানিক ১টা নাগাদ ঘটে। পুলিশ প্রথমে সন্দেহ করেছিল যে রান্নাঘরের কাছে একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগেছে। তবে এই সম্ভাবনা নাকচ করা হয়েছে। গোয়ার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশের (ডিজিপি) মতে, পরিদর্শনের সময় সিলিন্ডারগুলো অক্ষত ছিল।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণটি এতটা শক্তিশালী ছিল যে আগুন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ভবনটিকে গ্রাস করে ফেলেছিল। ফলে ভেতরে থাকা লোকজনের পালানোর সুযোগ কম ছিল।
নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে সরকারি বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখনো অপেক্ষা করা হচ্ছে।
সারা রাত উদ্ধারকাজ চলে এবং কর্তৃপক্ষ মৃত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্ত করতে এবং পরিবারকে খবর দিতে কাজ করছে।
গোয়ার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জানিয়েছেন, ক্লাবের নিরাপত্তাব্যবস্থা, গ্যাস সংযোগ ব্যবস্থা এবং জরুরি বহির্গমন পরিকল্পনায় কোনো নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেও তদন্ত করা হবে।
একাধিক দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং প্রায় দুই ঘণ্টা তীব্র প্রচেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
নাইটক্লাবটি আপাতত সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং মালিক ও ব্যবস্থাপকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ক্লাবটি অগ্নিনিরাপত্তা বিধি মেনে চলেনি।
গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ডা. প্রমোদ সাওয়ান্ত আর্পোরায় বার্চ বাই রোমিও লেন নাইটক্লাবে এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ‘খুবই বেদনাদায়ক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত নিশ্চিত করেছেন যে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানতে এবং অগ্নিনিরাপত্তা বিধি ও বিল্ডিং নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
ইউক্রেনের চেরনোবিল পারমাণবিক চুল্লির ওপর তৈরি একটি সুরক্ষামূলক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে এটি আর তেজস্ক্রিয়তা আটকানোর কাজ করতে পারছে না বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের পরমাণু কর্মসূচিবিষয়ক পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা (আইএইএ)।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারিতে ড্রোন হামলায় এর একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওই হামলায় চেরনোবিল পারমাণবিক চুল্লির সুরক্ষা আবরণে একটি ছিদ্র তৈরি হয়।
এর আগে ১৯৮৬ সালে চেরনোবিলের পারমাণবিক চুল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিস্ফোরণে চুল্লিটির ছাদ উড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় যেন বিকিরণ না ছড়ায়, সে জন্য চুল্লির ক্ষতিগ্রস্ত অংশটির ওপর কংক্রিট ও স্টিলের তৈরি একটি প্রতিরক্ষা স্তর সংযুক্ত করা হয়েছিল।
তবে গত সপ্তাহে আইএইএর পরিদর্শনে দেখা গেছে, ড্রোনের আঘাতে কংক্রিট ও স্টিলের তৈরি ওই সুরক্ষা কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। আইএইএর মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি বলেন, ‘আমরা নিশ্চিত হয়েছি, সুরক্ষামূলক কাঠামোটি প্রাথমিক নিরাপত্তা কার্যকারিতা (তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা) হারিয়েছে।’ তবে তিনি জানান, এর ভার বহনকারী কাঠামোর তেমন ক্ষতি হয়নি।
গ্রোসি বলেন, সাময়িকভাবে মেরামত করা হয়েছে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আরও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন জানায়, বিস্ফোরক বহনকারী একটি ড্রোন চেরনোবিল চুল্লিতে আঘাত হানে, যার ফলে আগুন লাগে এবং চুল্লির চারপাশের প্রতিরক্ষামূলক আচ্ছাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউক্রেন কর্তৃপক্ষ ড্রোনটি রাশিয়ার বলে দাবি করেছিল। তবে মস্কো প্ল্যান্টে হামলার বিষয়টি অস্বীকার করে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে আক্রমণের প্রথম কয়েক সপ্তাহ রুশ বাহিনী কিয়েভের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে এক মাসের বেশি সময় চেরনোবিল ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে রেখেছিল।
প্রায় চার দশক আগে (১৯৮৬ সালে) চেরনোবিল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হিসাব অনুযায়ী, বিস্ফোরণে তৎক্ষণাৎ ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তবে জাতিসংঘের হিসাব মতে, সরাসরি বিকিরণের কারণে ৫০ জন মারা গিয়েছিলেন। ২০০৫ সালে জাতিসংঘ অনুমান করেছিল, ভবিষ্যতে চেরনোবিলের বিকিরণজনিত কারণে আরও ৪ হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে।
