যুদ্ধবিরতি বা আলোচনার কোনো প্রস্তাব আমরা দিইনি—ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে দিলেন আরাঘচি

আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ২২: ৩৬
যুদ্ধবিরতি বা আলোচনার কোনো প্রস্তাব আমরা দিইনি—ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে দিলেন আরাঘচি
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। ছবি: সিবিএস নিউজ

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে ইরান যুদ্ধবিরতি বা আলোচনার কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। আজ রোববার সিবিএস নিউজের ‘ফেস দ্য নেশন’ অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবিকে সরাসরি নাকচ করে দেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে শনিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তেহরান যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তি করতে উদগ্রীব, কিন্তু শর্তগুলো ‘মনঃপূত’ না হওয়ায় তিনি তাতে রাজি হননি। ট্রাম্পের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরাঘচি বলেন, ‘না, আমরা কখনোই যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করিনি এবং এমনকি আমরা আলোচনার প্রস্তাবও দিইনি।’

তিনি আরও বলেন, ‘তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে কথা বলার কোনো কারণ আমরা দেখি না। কারণ, আমরা যখন তাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম, তখনই তারা আমাদের ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা কখনোই ভালো নয়।’

বর্তমান সংঘাতকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যুদ্ধ বলে অভিহিত করে আরাঘচি বলেন, ‘এটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “পছন্দের যুদ্ধ”। আমরা কেবল আমাদের আত্মরক্ষা করছি এবং যত দিন প্রয়োজন আমরা তা চালিয়ে যাব।’

তিনি দাবি করেন, ইরান বর্তমানে স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী অবস্থায় আছে এবং এই যুদ্ধকে তাঁরা অস্তিত্বের লড়াই হিসেবে দেখছেন না।

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে বাধার বিষয়ে আরাগচি জানান, বেশ কিছু দেশ নিরাপদ যাতায়াতের জন্য ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ইরান নির্দিষ্ট কিছু দেশের জাহাজের জন্য এই পথ খোলা রাখতে প্রস্তুত। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘লুকাস’ নামের একটি ড্রোন তৈরি করেছে, যা দেখতে হুবহু ইরানের ‘শাহেদ’ ড্রোনের মতো। এই ড্রোন ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র আরব দেশগুলোতে হামলা চালাচ্ছে যেন বিশ্ববাসী ইরানকে দায়ী করে।

সাক্ষাৎকারে আরাঘচি আবারও হুঁশিয়ারি দেন, যদি ইরানের জ্বালানি অবকাঠামো বা খারগ দ্বীপকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়, তবে ইরানও এ অঞ্চলে মার্কিন কোম্পানিগুলোর স্বার্থে আঘাত হানবে। উল্লেখ্য, ট্রাম্প সম্প্রতি এনবিসি নিউজকে বলেছিলেন, মার্কিন বাহিনী খারগ দ্বীপে ‘মজার ছলে’ আরও কয়েকবার হামলা চালাতে পারে।

যুদ্ধের ১৬তম দিনে আরাঘচির এই কঠোর অবস্থান এটিই ইঙ্গিত দিচ্ছে, ওয়াশিংটনের কোনো চাপের কাছে তেহরান মাথা নত করতে প্রস্তুত নয়। কূটনৈতিক পথে সমাধানের চেয়ে ইরান এখন দীর্ঘমেয়াদি আত্মরক্ষার পথেই অটল।

হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন: সময় শেষ, এখন কী হবে

প্রাকৃতিক দুর্গ ইরান কেন দুর্জেয়, স্থল অভিযানে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে যুক্তরাষ্ট্র

৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

আজকের রাশিফল: অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারা বন্ধ করুন, মোবাইল পাসওয়ার্ড বদলান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

সম্পর্কিত

ইরানে হামলাকে সমর্থন জানাল পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন

ইরানে হামলাকে সমর্থন জানাল পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন

যুদ্ধবিরতি বা আলোচনার কোনো প্রস্তাব আমরা দিইনি—ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে দিলেন আরাঘচি

যুদ্ধবিরতি বা আলোচনার কোনো প্রস্তাব আমরা দিইনি—ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে দিলেন আরাঘচি

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন