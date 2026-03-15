Ajker Patrika
ইউরোপ

লিপ-রিডারদের দক্ষতায় ফেঁসে যাচ্ছেন রাজপরিবারের সদস্য ও তারকারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভাতিজা উইলিয়ামের সঙ্গে সাবেক প্রিন্স অ্যান্ড্রু। ছবি: এএফপি

প্রকাশ্যে চলাফেরা বা আড্ডার সময় রাজপরিবারের সদস্য ও তারকাদের কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের প্রতিনিধি ও উপদেষ্টারা। ইন্টারনেটে ‘লিপ-রিডিং’ বা ঠোঁট পড়ার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার প্রবণতা বাড়ায় এখন ঘর বা প্রাসাদের বাইরে বলা প্রতিটি শব্দ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অনলাইনে ফাঁস ও ডিকোড হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি চ্যানেল ফাইভের একটি তথ্যচিত্র ‘লিপ-রিডিং দ্য রয়্যালস’-এ বিশেষজ্ঞ লিপ-রিডাররা প্রিন্স উইলিয়ামের একটি কথোপকথন অনুবাদ করেছেন। সেখানে দেখা যায়, সাবেক প্রিন্স অ্যান্ড্রু (অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসর) তাঁর ভাতিজা উইলিয়ামের কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু উইলিয়াম তা এড়িয়ে যান। লিপ-রিডারের দাবি অনুযায়ী অ্যান্ড্রু বলছিলেন, ‘আমি আমার ভুল থেকে শিখেছি। এখন আমি কি ক্ষমা চাইতে পারি?’ উইলিয়াম এর কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব ছিলেন।

উল্লেখ্য, কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার নতুন তথ্য আসায় গত বছরের অক্টোবরে অ্যান্ড্রু তাঁর সব রাজকীয় উপাধি ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তথ্যচিত্রটিতে আরও দাবি করা হয়েছে, রাজকীয় গাড়িতে ওঠার সময় রাজা চার্লসকে বিরক্তিভরে একটি গালি (fuck me) উচ্চারণ করতে দেখা গেছে। এ ছাড়া প্রিন্সেস অ্যানকে ডাচেস অব সাসেক্স (মেগান মার্কেল) সম্পর্কে পরনিন্দা বা ‘গসিপ’ করতে দেখা গেছে।

লিপ-রিডিংয়ের এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় চরম বিরক্ত ব্রিটিশ রাজপরিবার। রাজকীয় একটি সূত্র দ্য গার্ডিয়ানকে জানিয়েছে, এটি মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপের একটি ভয়ানক প্রবণতা। রানির সাবেক প্রেস সেক্রেটারি ডিকি আর্বিটার রাজপরিবারের সদস্যদের সতর্ক করে বলেছেন, জনসাধারণের সঙ্গে মেশার সময় বা ক্যামেরার সামনে যেন তাঁরা কোনো আলটপকা কথা না বলেন।

কেবল রাজপরিবার নয়, হলিউড তারকারাও এই ‘ডিজিটাল গোয়েন্দাগিরি’র শিকার হচ্ছেন। গোল্ডেন গ্লোবসের মতো আসরে যেখানে মাইক্রোফোন থাকে না, সেখানেও তারকাদের ঠোঁট পড়ে ভিডিও তৈরি করছেন টিকটক ব্যবহারকারীরা।

এক ভিডিওতে দেখা যায়, কাইলি জেনার অভিনেত্রী জেনিফার লরেন্সের কাছে পাশের একজনের জ্বর ও কাশি নিয়ে অভিযোগ করছেন।

২০২৪ সালের একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, সেলেনা গোমেজ অভিযোগ করছেন যে, তিনি টিমোথি শ্যালামের সঙ্গে ছবি তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাইলি জেনার ‘না’ করে দিয়েছেন।

এ ছাড়া বেন অ্যাফ্লেক ও জেনিফার লোপেজ (যাঁদের ২০২৫ সালে বিচ্ছেদ হয়েছে) বিভিন্ন জমকালো অনুষ্ঠানে তর্কে লিপ্ত হচ্ছেন—এমন দৃশ্যও লিপ-রিডাররা ফাঁস করেছেন।

মিডিয়া কনসালটেন্সি এজেন্সি জেএইচএমের পরিচালক অ্যান্ডি মে বলেন, ২০ বছর আগে নিয়ম ছিল মাইক্রোফোন থেকে দূরে থাকা। কিন্তু এখনকার নিয়ম হলো—ধরে নিন ক্যামেরা সব সময় চলছে। স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট—সবার হাতেই এখন ফোন এবং সবাই এখন কনটেন্ট ক্রিয়েটর।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন একটি ‘সেসপিল’ বা নোংরা আস্তাকুঁড়ের মতো হয়ে গেছে, যেখানে রাজপরিবার বা তারকাদের একটি খারাপ দিন বা সামান্য ভুল মুহূর্ত কয়েক মিনিটের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।



যুক্তরাজ্যব্রিটিশতারকাভাইরাল ভিডিওউপদেষ্টা
