মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলে শক্তিশালী ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানের শক্তিশালী খোরামশাহর-৪ ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

শক্তিশালী খোরামশাহর-৪ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলের তেল আবিব এবং বেন গুরিয়ান বিমানবন্দরে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি)। এক বিবৃতিতে বাহিনীটি বলেছে, এক টনের ওয়ারহেড বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তেল আবিবের কেন্দ্রীয় অংশ ও বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর এবং বিমানবন্দরে অবস্থিত ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর ২৭তম স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে।

ইরানি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি বলেছে, আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ছোড়া হয়।

বিবৃতিতে আইআরজিসি আরও বলেছে, ড্রোন এবং কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। আরেক বিবৃতিতে আইআরজিসি বলেছে, ‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ ৪’-এর ১৮তম ধাপে বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েতে ২০টি মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে।

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যযুদ্ধবিমানসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রক্ষেপণাস্ত্রহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
