ইসরায়েলে শক্তিশালী ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত

শক্তিশালী খোরামশাহর-৪ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলের তেল আবিব এবং বেন গুরিয়ান বিমানবন্দরে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি)। এক বিবৃতিতে বাহিনীটি বলেছে, এক টনের ওয়ারহেড বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তেল আবিবের কেন্দ্রীয় অংশ ও বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর এবং বিমানবন্দরে অবস্থিত ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর ২৭তম স্কোয়াড্রনের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে।
ইরানি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি বলেছে, আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ছোড়া হয়।
বিবৃতিতে আইআরজিসি আরও বলেছে, ড্রোন এবং কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। আরেক বিবৃতিতে আইআরজিসি বলেছে, ‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ ৪’-এর ১৮তম ধাপে বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েতে ২০টি মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে।
২০০০ সালে প্রকাশিত উইকিলিকসের শেষের দিককার কিছু নথি অনুযায়ী, মোজতবা খামেনি লন্ডনের ওয়েলিংটন ও ক্রোমওয়েল হাসপাতালে অন্তত চারবার চিকিৎসা নেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভধারণে জটিলতা দেখা দেওয়ায় একবার তিনি টানা দুই মাস ক্লিনিকে ভর্তি ছিলেন।৩ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের একটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি করেছে ইরানের প্রভাবশালী রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি)। তবে এ দাবি উড়িয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।৪০ মিনিট আগে
ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর পারফরম্যান্স বা সাফল্যে দশে ১৫ নম্বর দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার (৪ মার্চ) হোয়াইট হাউসে প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এই রেটিং দেন। ট্রাম্পের দাবি, ইরানের নেতৃত্ব দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে এবং তেহরানের ক্ষ২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যের সীমান্ত কর্মকর্তারা ব্রোঞ্জ যুগের চার হাজার বছরের পুরোনো একগুচ্ছ তলোয়ার এবং তিরের ফলা জব্দ করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, এই অমূল্য প্রত্নসম্পদগুলো ইরান থেকে লুট করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে