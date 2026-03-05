সাইপ্রাস রক্ষায় নৌবহর পাঠাচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্য রাষ্ট্র সাইপ্রাসের সুরক্ষায় একাধিক ইউরোপীয় দেশ তাদের নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাইপ্রাসে অবস্থিত একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ইতালির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গুইডো ক্রোসেত্তো জানিয়েছেন, সাইপ্রাসকে রক্ষা করতে ইতালি নৌবহর পাঠাবে। তাঁর সঙ্গে এই অভিযানে ফ্রান্স, স্পেন এবং নেদারল্যান্ডসও যোগ দিচ্ছে। ক্রোসেত্তো আরও জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই সামরিক মোতায়েন সম্পন্ন হবে।
এদিকে আজ ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখোর কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, তিনি ইতালি ও গ্রিসের নেতাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। সাইপ্রাসে দ্রুত সামরিক সহায়তা পাঠানোর বিষয়ে তারা একমত হয়েছেন। মূলত ইইউ সদস্য দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতেই এই যৌথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
এর আগে ভূমধ্যসাগরের এই দ্বীপরাষ্ট্রটিতে টানা ১০ মিনিট ধরে সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়। ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের আক্রোটিরি ঘাঁটির কাছে একটি ড্রোন হামলার খবর পাওয়ার পর এই সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকেই সাইপ্রাসের নিরাপত্তা নিয়ে ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।
কুর্দিদের অধিকাংশই সুন্নি মুসলিম। তবে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। এ ছাড়া তাদের মধ্যে ভাষার বিভিন্ন উপভাষার প্রচলন রয়েছে। পশ্চিম ইরানের কুর্দি অঞ্চলগুলো দীর্ঘদিন ধরেই স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা এবং অধিকতর নাগরিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করে৬ মিনিট আগে
আজ থেকে ৩০ বছর আগেই ১৯৯৪ সালে প্রয়াত হয়েছেন বলকান অঞ্চলের রহস্যময় অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা। কিন্তু তাঁর একটি পুরোনো ভবিষ্যদ্বাণী আবারও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ২০২৬ সাল তথা চলতি বছরই বিশ্ব রাজনীতি বড় ধরনের অস্থিরতার মুখে পড়তে পারে।২২ মিনিট আগে
২০০০ সালে প্রকাশিত উইকিলিকসের শেষের দিককার কিছু নথি অনুযায়ী, মোজতবা খামেনি লন্ডনের ওয়েলিংটন ও ক্রোমওয়েল হাসপাতালে অন্তত চারবার চিকিৎসা নেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভধারণে জটিলতা দেখা দেওয়ায় একবার তিনি টানা দুই মাস ক্লিনিকে ভর্তি ছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
শক্তিশালী খোরামশাহর-৪ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলের তেল আবিব ও বেন গুরিয়ান বিমানবন্দরে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। এক বিবৃতিতে বাহিনীটি বলেছে, এক টনের ওয়ারহেড বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তেল আবিবের কেন্দ্রীয় অংশ ও বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর...১ ঘণ্টা আগে