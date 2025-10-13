Ajker Patrika
২০ ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে মুক্তি পেল প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মুক্তিপ্রাপ্ত এক ফিলিস্তিনি বন্দী তাঁর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। ছবি: এএফপি
গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এ ঘোষণার পর আজ সোমবার হামাস ও ইসরায়েল বন্দিবিনিময় করেছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকে রেডক্রসের হাতে ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি বন্দীকে হস্তান্তর করে হামাস। পরে তাঁদের ইসরায়েলে নেওয়া হয়।

এর কিছুক্ষণ পর যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১ হাজার ৯৬৮ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেয় ইসরায়েল।

তারা বেশির ভাগ বন্দীকে গাজা উপত্যকায় ফিরিয়ে দেয়। কিছু বন্দীকে দখল করা পশ্চিম তীরে পাঠানো হয়। তবে ১৫০ জন ফিলিস্তিনিকে সম্পূর্ণভাবে দেশছাড়া করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাঁদের মিসরে পাঠানো হয়েছে, পরে অন্য দেশে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জেদিন আল-কাসাম ব্রিগেড এক বিবৃতিতে বলেছে, শত্রুরা তাদের সামরিক শক্তি ও সেরা গোয়েন্দাদের ব্যবহার করেও বন্দীদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন তারা বাধ্য হয়েছে বন্দিবিনিময় চুক্তির মাধ্যমে তাঁদের ফেরত নিতে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘মুক্ত বন্দীদের জন্য হামাস সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। আমরা অঙ্গীকার করছি—তোমাদের মুক্তির সংগ্রাম জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে থাকবে, যত দিন পর্যন্ত শেষ বন্দীও মুক্ত না হয়।’

এদিকে বন্দিবিনিময়ের আগে বিরল একটি ঘটনা ঘটেছে। হামাস ইসরায়েলের কয়েকজন বন্দীকে মুক্তির আগে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ভিডিওকলে কথা বলার সুযোগ দেয়। ইসরায়েলি গণমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, মাতান জাঙ্গাউকার, নিমরোদ কোহেন, ডেভিড ও এরিয়েল কুনিও নামের বন্দীরা হামাস যোদ্ধাদের উপস্থিতিতে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ভিডিওকলে কথা বলছেন।

ইসরায়েলি পার্লামেন্টে ট্রাম্পের ভাষণের সময় হট্টগোলইসরায়েলি পার্লামেন্টে ট্রাম্পের ভাষণের সময় হট্টগোল

তেল আবিবের হোস্টেস স্কয়ারে বন্দী মুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়লে হাজারো মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়েন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক্সে এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ সীমান্তে ফিরে আসা বন্দীদের আলিঙ্গন করছে।’

বিবৃতিতে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ‘হে প্রভু, আপনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, আমাদের রক্ষা করেছেন এবং আমাদের এই স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম করেছেন—আপনাকে ধন্যবাদ।’

বিষয়:

গাজা উপত্যকাহামাসডোনাল্ড ট্রাম্পফিলিস্তিনইসরায়েল
