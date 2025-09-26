Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ৪০
বহরের একটি জাহাজে অবস্থান করা অধিকারকর্মীদের কয়েকজন। ছবি: সংগৃহীত
বহরের একটি জাহাজে অবস্থান করা অধিকারকর্মীদের কয়েকজন। ছবি: সংগৃহীত

গ্রিস থেকে গাজা উপকূলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে আন্তর্জাতিক একটি সহায়তা বহর। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) আয়োজকেরা জানিয়েছেন, ইসরায়েলের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে বহরটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় জলসীমায় প্রবেশ করেছে।

আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ন্যাশনাল জানিয়েছে, ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ নামের এই উদ্যোগে প্রায় ৫০টি বেসামরিক নৌযান অংশ নিয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, গাজার ওপর ইসরায়েলের নৌ অবরোধ ভেঙে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। তবে ইসরায়েল স্পষ্ট জানিয়েছে, এই বহরকে কোনোভাবেই গাজায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। দেশটি মনে করে, এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত হামাসকেই সহায়তা করবে।

নৌবহরে রয়েছেন আইনজীবী, সংসদ সদস্য, মানবাধিকারকর্মীসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক। সুইডিশ জলবায়ু আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও এতে যোগ দিয়েছেন। গত সপ্তাহে নৌবহরের কিছু জাহাজের ওপর ড্রোন হামলার অভিযোগ ওঠে। যদিও এতে কেউ হতাহত হননি, তবে ঘটনাটি নিয়ে ইউরোপজুড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এই পরিস্থিতিতে ইতালি ও স্পেন বহরে থাকা নিজেদের নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইদো ক্রোসেত্তো ঘটনাটির নিন্দা জানান এবং উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে আলোচনার পর সম্ভাব্য উদ্ধার অভিযানের জন্য ওই এলাকায় ফ্রিগেট-ফাসান নামে একটি জাহাজ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজও এই বহরকে সহায়তা কিংবা উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি টহল জাহাজ পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন।

গ্রিস জানিয়েছে, তারা তাদের জলসীমা পর্যন্ত এই বহরের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করবে। তবে শুক্রবার থেকে নৌবহরটি আন্তর্জাতিক জলসীমায় প্রবেশ করেছে এবং আয়োজকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহের শুরুতেই এটি গাজা উপকূলে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে।

উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট বার্সেলোনা থেকে যাত্রা শুরুর পর থেকে এই বহরের ওপর একাধিকবার হামলার চেষ্টা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নাবিকেরা। তাঁরা জানান, গ্রিস উপকূলে একাধিক বিস্ফোরণ ও ড্রোন হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

গাজার চলমান যুদ্ধ নিয়ে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে রয়েছে। জাতিসংঘের একটি সংস্থা সম্প্রতি গাজার কিছু অংশে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেছে। এ মাসেই জাতিসংঘের তদন্তকারীরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর অভিযোগও তুলেছেন এবং ইসরায়েলি নেতাদের বিরুদ্ধে উসকানির দায় উল্লেখ করেছেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় মানবিক বিপর্যয় দিন দিন গভীরতর হওয়ায় এই বহরকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাজাহাজইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

পাঁচ দিন পর উদ্ধার বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন, হাসপাতালে ভর্তি

জাতিসংঘে ইসরায়েলকে তুলোধুনো করলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, মাথায় চুমু দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বেই হতে পারে গাজার অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনিই কেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি খুব সন্নিকটে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি খুব সন্নিকটে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

২৫ বিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করল ইরান

২৫ বিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করল ইরান

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি