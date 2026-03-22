মধ্যপ্রাচ্য

কাতারে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, নিহত অন্তত ৬

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত

কাতারে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৬ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারে থাকা নিখোঁজ একজনকে উদ্ধারে দেশটির আঞ্চলিক জলসীমায় বিশেষ উদ্ধারকারী দল অভিযান চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর পরিচালিত ‘সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ’ অভিযানে হেলিকপ্টারে থাকা সাতজনের মধ্যে ছয়জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ থাকা একজনকে খুঁজে পেতে বিশেষায়িত উদ্ধারকারী দলগুলো নিবিড়ভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। এর আগে আল জাজিরার সাংবাদিক জেইন বাসরাভি কাতারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানান, কারিগরি ত্রুটির কারণেই হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক, কাতার, মধ্যপ্রাচ্য, দুর্ঘটনা, নিহত, হেলিকপ্টার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
