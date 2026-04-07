সৌদি আরবের পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় আঘাত হানল ইরান

সৌদি আরবের একটি পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।
বিবৃতিতে বলা হয়, সৌদি আরবের জুবাইল অঞ্চলে অবস্থিত একটি পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের দাবি, গতকাল সোমবার তাদের দেশের পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই আঘাত হানা হয়েছে।
এর আগে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, তারা ঘটনাস্থলের একটি সূত্রের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছে। সেই সূত্রের বরাতে বলা হয়, হামলার ফলে কমপ্লেক্সটিতে আগুন ধরে যায় এবং সেখানে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
দিনের শুরুতে ইরানের কয়েকটি গণমাধ্যম—ফার্স, নুর ও তাসনিম এই হামলার খবর প্রকাশ করে এবং একটি ভিডিও প্রদর্শন করে। ভিডিওটি জুবাইলের ওই স্থাপনায় আগুন লাগার দৃশ্য বলে দাবি করা হয়েছে।
তবে এসব তথ্য এখনো স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি বিবিসি। বিষয়টি নিয়ে সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।
সামগ্রিক পরিস্থিতি ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ঘটনার প্রকৃত চিত্র নিশ্চিত হতে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপেক্ষা চলছে।
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্ধারিত সময়সীমা ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে ইসরায়েল ইরানের সাধারণ নাগরিকদের ট্রেন ব্যবহার না করার সতর্কতা দিয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী ফারসি ভাষায় সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানায়, মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিট থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ইরানের রেলপথে৩০ মিনিট আগে
ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডারের একটি বড় অংশ সরাসরি উত্তর কোরিয়া থেকে কেনা অথবা তাদের প্রযুক্তিতে তৈরি বলে দাবি করেছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টেক্সাসের অ্যাঞ্জেলো স্টেট ইউনিভার্সিটির নিরাপত্তা বিভাগের অধ্যাপক ব্রুস বেচটল এই বিস্ফোরক...৩৯ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা নতুন করে চরমে পৌঁছেছে। ইসরায়েল ইরানের পরিবহন অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে, আর এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া চূড়ান্ত সময়সীমা ঘনিয়ে আসায় পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে
তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে ইসরায়েলি কনস্যুলেট ভবনের কাছে গুলির ঘটনায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। দুই পুলিশ কর্মকর্তাও আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে তুরস্কের সংবাদমাধ্যম।১ ঘণ্টা আগে