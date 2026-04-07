Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরবের পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় আঘাত হানল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২৪
ছবিটি ভিডিও থেকে নেওয়া

সৌদি আরবের একটি পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।

বিবৃতিতে বলা হয়, সৌদি আরবের জুবাইল অঞ্চলে অবস্থিত একটি পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। ইরানের দাবি, গতকাল সোমবার তাদের দেশের পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই আঘাত হানা হয়েছে।

এর আগে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, তারা ঘটনাস্থলের একটি সূত্রের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছে। সেই সূত্রের বরাতে বলা হয়, হামলার ফলে কমপ্লেক্সটিতে আগুন ধরে যায় এবং সেখানে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

দিনের শুরুতে ইরানের কয়েকটি গণমাধ্যম—ফার্স, নুর ও তাসনিম এই হামলার খবর প্রকাশ করে এবং একটি ভিডিও প্রদর্শন করে। ভিডিওটি জুবাইলের ওই স্থাপনায় আগুন লাগার দৃশ্য বলে দাবি করা হয়েছে।

তবে এসব তথ্য এখনো স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি বিবিসি। বিষয়টি নিয়ে সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।

সামগ্রিক পরিস্থিতি ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ঘটনার প্রকৃত চিত্র নিশ্চিত হতে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপেক্ষা চলছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যজ্বালানিজ্বালানি তেলহামলাআরবইরানসৌদি আরবইরান-ইসরায়েল সংঘাত
সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

বিসিবির কমিটি ভেঙে দিল সরকার, তামিমকে প্রধান করে অ্যাডহক কমিটি

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

ঈশ্বর সংঘাত পছন্দ না করলেও ইরান যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে আছেন: ট্রাম্প

পাঠকের আগ্রহ

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

সম্পর্কিত

সৌদি আরবের পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় আঘাত হানল ইরান

সৌদি আরবের পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় আঘাত হানল ইরান

সাধারণ ইরানিদের ট্রেনে না চড়তে সতর্ক করল ইসরায়েল

সাধারণ ইরানিদের ট্রেনে না চড়তে সতর্ক করল ইসরায়েল

উত্তর কোরিয়ার মিসাইল ব্যবহার করছে ইরান: নিরাপত্তা বিশ্লেষক

উত্তর কোরিয়ার মিসাইল ব্যবহার করছে ইরান: নিরাপত্তা বিশ্লেষক

ইসরায়েলের হামলায় লক্ষ্যবস্তু এবার ইরানের পরিবহন ব্যবস্থা

ইসরায়েলের হামলায় লক্ষ্যবস্তু এবার ইরানের পরিবহন ব্যবস্থা