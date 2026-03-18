ইরানে কত বাংলাদেশি আছেন, তাঁদের ফেরানোর উদ্যোগ কত দূর

ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘাত এখন এক পূর্ণমাত্রার যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। একের পর এক হামলা ও পাল্টা হামলায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইরানে বসবাসরত প্রায় ২ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশির নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইরানে ২ হাজারের বেশি বাংলাদেশি আছেন। এর মধ্যে রাজধানীতে (তেহরান) রয়েছেন প্রায় ৪০০ জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি স্থানীয় নারীদের বিয়ে করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এ ছাড়া একটি বড় অংশ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে মৎস্যজীবী হিসেবে কাজ করছেন, যাঁদের অনেকেরই বৈধ কাগজপত্র নেই।
২০২৫ সালের জুন মাসে ১২ দিনের যুদ্ধের সময়ও উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আকস্মিক যৌথ হামলায় ইরানের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতা নিহত হয়েছেন এবং দেশটির পারমাণবিক অবকাঠামোর একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় ২ হাজার ইরানি নিহত হয়েছেন, যাঁদের অধিকাংশ বেসামরিক। তেহরানের কাছে শুধু একটি বালিকা বিদ্যালয়ে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হয়েছে ১৬৮ শিশু। যুদ্ধের এই ভয়াবহতা বেসামরিক নাগরিকদের জন্য চরম নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করেছে।
বিপজ্জনক এই পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার জরুরি ভিত্তিতে কয়েক শ বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রায় ২০০ বাংলাদেশিকে আজারবাইজানের রাজধানী বাকু হয়ে ঢাকায় আনা হবে।
তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আমানুল হক এই উদ্ধার কার্যক্রম তদারকি করতে বর্তমানে আজারবাইজানে অবস্থান করছেন। তিনি গণমাধ্যমকে জানান, আগ্রহী নাগরিকদের প্রথমে সড়কপথে ইরান সীমান্ত দিয়ে আজারবাইজানে নেওয়া হবে। সেখান থেকে বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) থেকেই এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই এই নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তেহরানে বাংলাদেশ দূতাবাস সার্বক্ষণিক প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং নিরাপদ প্রস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করছে।
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় সশস্ত্র গোষ্ঠীকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে এক মার্কিন নাগরিক ও ছয় ইউক্রেনীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে ভারতের ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। এই ঘটনার তদন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে।১ ঘণ্টা আগে
কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির ওপর শক্তিশালী ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা হামলা চালিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে এই দাবি করেছে।৪ ঘণ্টা আগে
ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জানিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের অযৌক্তিক আগ্রাসনে শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা ড. আলী লারিজানিকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তেল আবিবে ১০০টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
ইরানের জাতীয় নিরাপত্তাপ্রধান আলী লারিজানি হত্যাকাণ্ডের পর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করা হয়েছিল, তার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে এক রহস্যময় নীরবতা।৪ ঘণ্টা আগে