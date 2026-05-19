Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১০: ৪৭
যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ৫
হামলার শিকার হওয়া সান ডিয়েগোর সেই মসজিদ ও ইসলামি সেন্টার। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোতে একটি মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কমপ্লেক্সে সন্দেহভাজন হামলায় অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুই বন্দুকধারীও আছেন। স্থানীয় পুলিশের ধারণা, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ থেকে এই হামলা হয়ে থাকতে পারে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সান ডিয়েগো পুলিশপ্রধান স্কট ওয়াহল জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ইসলামিক সেন্টার অব সান ডিয়েগোতে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় দুই হামলাকারীকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তারা নিজেদের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ওয়াহল বলেন, ‘ইসলামিক সেন্টারকে লক্ষ্য করে হামলা হওয়ায়, অন্য কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এটিকে বিদ্বেষজনিত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করছি।’ পুলিশপ্রধান জানান, সন্দেহভাজন দুই হামলাকারী পুরুষ। তাদের বয়স আনুমানিক ১৭ ও ১৯ বছর।

তিনি আরও বলেন, হামলাকারীদের গুলিতে নিহত ৩ জনের একজন ছিলেন ইসলামিক সেন্টারের নিরাপত্তারক্ষী। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠা ঠেকাতে তিনি ‘গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা’ পালন করেছেন। ওয়াহল জানান, তদন্তকারীরা এখন ঘটনাটির পেছনের কারণ ও পুরো পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন।

নিহত তিনজনই প্রাপ্তবয়স্ক। তবে স্কুলে থাকা শিশুরা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সান ডিয়েগো পুলিশ বিভাগ প্রথমে ইসলামিক সেন্টারে সক্রিয় বন্দুকধারীর উপস্থিতির কথা জানায়। পরে তারা বলে, পরিস্থিতি ‘নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।’

মসজিদের ইমাম ত্বহা হাসান বলেন, ইসলামিক সেন্টারটি এমন একটি জায়গা, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম সবাই একত্রিত হয়ে নামাজ, শিক্ষা ও সামাজিক অনুষ্ঠান করতে আসেন। তিনি বলেন, ‘উপাসনালয়কে লক্ষ্যবস্তু করা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। আমাদের ইসলামিক সেন্টার একটি উপাসনালয়।’

সান ডিয়েগোর মেয়র টড গ্লোরিয়া বলেন, ‘ঘৃণার কোনো স্থান এই শহরে নেই।’ তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেন, ‘আমাদের প্রার্থনা আপনাদের সঙ্গে আছে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, যাতে আপনারা এই শহরে নিরাপদ অনুভব করতে পারেন, সে জন্য যা যা করা প্রয়োজন আমরা সব করব। এই সংবেদনশীল সময়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো সম্পদের ঘাটতি রাখা হবে না।’

এই সেন্টারটি সান ডিয়েগো শহরের কেন্দ্রের উত্তরে ক্লেয়ারমন্ট আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। হামলাকারীদের পরিচয় এখনো স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল, যখন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষ বাড়ছে এবং বহু রাজনীতিক ও ভাষ্যকার নিয়মিত মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিচ্ছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসমের দপ্তর জানিয়েছে, তিনি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন এবং স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করছেন। তাঁর দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ঘটনাস্থলে কাজ করা উদ্ধারকর্মীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। সবাইকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।’

বিষয়:

গুলিবন্দুকধারীমসজিদনিহতযুক্তরাষ্ট্রহামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

সাংবাদিক পেটানো সেই ডিসি এবার এনসিপির নারী কর্মীর গায়ে হাত দিলেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

সম্পর্কিত

হাসপাতালে ভর্তি ও অন্যান্য অধিকার বহালের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন ইমরান খানের

হাসপাতালে ভর্তি ও অন্যান্য অধিকার বহালের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন ইমরান খানের

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

ইরানে আজই হামলার পরিকল্পনা ছিল ট্রাম্পের, মিত্রদের অনুরোধে স্থগিত

ইরানে আজই হামলার পরিকল্পনা ছিল ট্রাম্পের, মিত্রদের অনুরোধে স্থগিত

হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্রকে ‘রক্তক্ষয়ী’ পরিণতির হুঁশিয়ারি কিউবার প্রেসিডেন্টের

হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্রকে ‘রক্তক্ষয়ী’ পরিণতির হুঁশিয়ারি কিউবার প্রেসিডেন্টের