ইরানের কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ চাইল সংযুক্ত আরব আমিরাত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

তেহরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দাবি করে ইরানের কাছে এর ক্ষতিপূরণ চেয়েছে দেশটি। আজ রোববার সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এই দাবি জানান।

আনোয়ার গারগাশ লিখেছেন, উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর ওপর ইরানের আগ্রাসনের যেকোনো রাজনৈতিক সমাধানে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতে হামলা রোধে স্পষ্ট গ্যারান্টি, একে অপরকে আক্রমণ না করার নীতি এবং বেসামরিক জনগোষ্ঠী ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলার বিপরীতে ইরানের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

উপদেষ্টা গারগাশ দাবি করেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তেহরান তার প্রতিবেশীদের বিভ্রান্ত করেছিল এবং বর্তমানে তারা পরিকল্পিত আগ্রাসন দেখাচ্ছে। তিনি ইরানকে এমন একটি শাসনব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা বর্তমানে ‘উপসাগরীয় আরব নিরাপত্তার জন্য প্রাথমিক হুমকি’ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আজ ৩০তম দিনে গড়িয়েছে। এর আগে ইরানও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। সেই দাবির পাল্টা জবাবে এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতও ইরানের কাছে তাদের শিল্প ও বেসামরিক অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ চাইল।

৮ ঘণ্টা বসে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশন ম্যানেজারকে ট্রাকচাপা দিয়ে হত্যা

