ভারত

পাকিস্তানকে ভূগোল থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতের সেনাপ্রধানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ১৫: ২৬
ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী পাকিস্তানের প্রতি কঠোর বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সীমান্ত সন্ত্রাসবাদে সমর্থন অব্যাহত রাখলে ইসলামাবাদকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা ‘ভূগোলের অংশ হয়ে থাকতে চায়, নাকি ইতিহাসের অংশ হয়ে যেতে চায়।’ অর্থাৎ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে মুছে ফেলে সেটিকে অতীত ইতিহাসের অংশে পরিণত করার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল শনিবার সেনা সংবাদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে জেনারেল দ্বিবেদী গত বছরের পেহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার জবাবে চালানো ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রসঙ্গ তোলেন।

জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, ‘আপনারা যদি আগে আমার কথা শুনে থাকেন, তাহলে জানেন—আমি বলেছিলাম, পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেওয়া এবং ভারতের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখে, তাহলে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা ভূগোলের অংশ হয়ে থাকবে, নাকি ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে।’

গত বছরের মে মাসে ভারত তথাকথিত ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু করে। পেহেলগামের প্রাণঘাতী সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তান এবং পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে থাকা তথাকথিত সন্ত্রাসী অবকাঠামো লক্ষ্য করে এই হামলা চালায় ভারত। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে চার দিনের যুদ্ধ শুরু হয় এবং ভারত বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিমান হারায়। সন্ত্রাসবাদ ও সীমান্ত নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা চলমান থাকার মধ্যেই ভারতীয় সেনাপ্রধানের এই মন্তব্য এল।

জেনারেল দ্বিবেদী আধুনিক যুদ্ধ ও জাতীয় নিরাপত্তায় ‘হোল অব নেশন অ্যাপ্রোচ’-এর গুরুত্বও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আপনি যখন বড় চিত্রটি দেখবেন, তখন একটি পুরো জাতিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যুদ্ধ লড়তে পুরো ভারতকে কীভাবে একত্র করবেন? কীভাবে পারস্পরিক সংযোগ গড়ে তুলবেন?’

দ্বিবেদী আরও বলেন, ভবিষ্যতের সামরিক অভিযান ও জাতীয় প্রস্তুতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কারণ, আধুনিক যুদ্ধ এখন শুধু সীমান্তে হয় না, মানুষের মাথার ভেতরও হয়। রাষ্ট্রগুলো সেটাই সবচেয়ে বেশি ভয় পায়।

