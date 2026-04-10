লেবাননে যুদ্ধবিরতি ছাড়া আলোচনা সম্ভব নয়: গালিবাফ

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি শান্তি আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। তিনি বলেছেন, লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর এবং বিদেশের ব্যাংকে জব্দ করা ইরানের অর্থ অবমুক্ত না করা পর্যন্ত কোনো আলোচনা শুরু হতে পারে না।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে গালিবাফ লিখেছেন, ‘উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত হওয়া দুটি বিষয় এখনো বাস্তবায়িত হয়নি—লেবাননে যুদ্ধবিরতি এবং আলোচনা শুরুর আগেই ইরানের অবরুদ্ধ অর্থ ফেরত দেওয়া।’
গালিবাফ বলেন, ‘আলোচনা শুরু হওয়ার আগে এই দুটি বিষয় অবশ্যই পূরণ করতে হবে।’
আগামীকাল শনিবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে আলোচনার ঠিক আগমুহূর্তে গালিবাফের এই ঘোষণা পুরো প্রক্রিয়ায় নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এর আগে ইরান জানিয়েছিল, তাদের মিত্রদেশ লেবাননকে এই চুক্তির বাইরে রাখা হলে তেহরান কোনো সমঝোতায় পৌঁছাবে না। গালিবাফের এই মন্তব্য সেই অবস্থানকেই আরও শক্তিশালী করল।
উল্লেখ্য, গতকাল লেবাননের সঙ্গে শান্তি আলোচনার ঘোষণা দিয়েছিলেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহু বলেন, ‘ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য লেবাননের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমি গতকালই মন্ত্রিসভাকে যত দ্রুত সম্ভব আলোচনা শুরুর নির্দেশ দিয়েছি। এই আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্রীকরণ এবং ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।’ তবে আজ তিনি বলেন, লেবাননের সঙ্গে কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না।
গত ২ মার্চ ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে রকেট হামলা শুরু করার পর ইসরায়েল লেবাননে নতুন করে অভিযান শুরু করে। লেবানন কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যমতে, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৭০০ জন নিহত হয়েছে এবং ১২ লাখের বেশি মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।
ইউরোপজুড়ে বিমানবন্দরগুলোতে জেট ফুয়েলের (বিমান জ্বালানি) ঘাটতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। এতে আসন্ন গ্রীষ্মকালীন ছুটি ও ফ্লাইট সূচি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি দেখা দিয়েছে বলে সতর্ক করেছে এয়ারপোর্টস কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল (এসিআই) ইউরোপ।১ মিনিট আগে
ঘটনার তদন্ত শুরু হলে প্রিয়াঙ্কার সাজানো গল্প দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে জানান, এই দম্পতির দাম্পত্যজীবন দীর্ঘ সময় ধরে অশান্ত ছিল। দেবকৃষ্ণের বোন জ্যোতি অভিযোগ করেন, প্রিয়াঙ্কা প্রায়ই তাঁর ভাইকে গায়ের রং নিয়ে অপমান করতেন।১ ঘণ্টা আগে
উত্তর আরব সাগরে বিপদাপন্ন একটি বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে বাংলাদেশিসহ ১৮ জন নাবিককে উদ্ধার করেছে পাকিস্তান নৌবাহিনী। আজ শুক্রবার (১০ এপ্রিল) পাকিস্তান নৌবাহিনীর (পিএন) পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই উদ্ধার অভিযানের তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে