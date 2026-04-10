ইসলামাবাদে সাজসাজ রব: ত্রিমাত্রিক সুরক্ষা বলয়, দুই দিনের ছুটি ও ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার

আপডেট : ১০ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ৩২
শনিবারের শান্তি আলোচনার জন্য ইসলামাবাদজুড়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিরসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনার মঞ্চ হিসেবে প্রস্তুত পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ। এই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক সফরকে ঘিরে পুরো শহর এখন এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে। নজিরবিহীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামাবাদ প্রশাসন ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করার পাশাপাশি দুই দিনের বিশেষ স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে প্রতিনিধিদের পথ সুগম করতে ভিসা ছাড়াই দেশটিতে প্রবেশের বিশেষ অনুমতি দিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

১০ হাজার নিরাপত্তা কর্মী ও ত্রিমাত্রিক সুরক্ষা বলয়

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে বিশাল কর্মীবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, তার নেতৃত্বে রয়েছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী।

পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছে সেনাবাহিনী। তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে আধাসামরিক বাহিনী ‘রেঞ্জার্স’, ইসলামাবাদ ক্যাপিটাল পুলিশ এবং পাঞ্জাব পুলিশ।

রাজধানী পুলিশ থেকে ৬ হাজার, পাঞ্জাব কনস্টাবুলারি থেকে ৩ হাজার এবং ফ্রন্টিয়ার কনস্টাবুলারি থেকে ৯০০ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়াও সামরিক বাহিনীর বিশেষ কন্টিনজেন্ট এবং ‘কুইক রেসপন্স ফোর্স’ (কিউআরএফ) শহরের বিভিন্ন কৌশলগত পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছে।

সেই সঙ্গে আকাশপথে নজরদারির পাশাপাশি শহরের উচ্চতম স্থান মার্গাল্লা পাহাড়ের চূড়ায় এবং সংলগ্ন বনভূমিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে যাতে ওপর থেকে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

ভিসা-মুক্ত বোর্ডিং ও ‘ব্লু বুক’ প্রোটোকল

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এক বিশেষ বার্তায় জানিয়েছেন, বৈশ্বিক এই ইভেন্টের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিনিধিদের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা একদম সহজ করা হয়েছে।

সব আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ভিসা ছাড়াই প্রতিনিধিদের বোর্ডিং করতে দেয়। পাকিস্তানে পৌঁছানোর পর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে তাদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা দেবে।

এ ছাড়া প্রতিনিধিদের জন্য ‘ব্লু বুক’ প্রোটোকল নিশ্চিত করা হয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তার স্বার্থে ভিভিআইপিদের সঙ্গে থাকা ‘ক্লোজ প্রোটেকশন’ টিমের সদস্যদের ডিউটি চলাকালীন মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচ বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের অনুমতি নেই।

রেড জোন ও ট্রাফিক

রেড জোন বা হাই-সিকিউরিটি জোনের অধিকাংশ প্রবেশপথ সিল করে দেওয়া হয়েছে। রেড জোনে প্রবেশের জন্য একমাত্র মার্গাল্লা রোড খোলা রাখা হয়েছে, যা কেবল অনুমোদিত কর্মকর্তা ও ওই এলাকার বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত।

প্রধান সড়ক ফয়সাল অ্যাভিনিউ থেকে জিরো পয়েন্ট এবং এক্সপ্রেসওয়ে থেকে কোরাল চক পর্যন্ত সাধারণ যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ।

সাধারণ জনগণকে ৯ম অ্যাভিনিউ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বারা কাহু থেকে রাওয়ালপিন্ডিগামী এবং আইজেপি রোড থেকে ফয়জাবাদগামী যানবাহনগুলোকে কড়া নজরদারিতে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জরুরি প্রস্তুতি ও সাধারণ ছুটি

বৃহস্পতি ও শুক্রবার ইসলামাবাদের সব সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও জরুরি সেবাগুলোকে এর আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। হাসপাতাল, পুলিশ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ২৪ ঘণ্টা সচল রয়েছে।

সম্মেলন কেন্দ্র এবং প্রতিনিধিদের যাতায়াতের রুটে ফায়ার ব্রিগেড, অ্যাম্বুলেন্স এবং নিরবচ্ছিন্ন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেছে রাজধানী প্রশাসন। খাবারের আয়োজনেও রাখা হয়েছে বিশেষ তদারকি।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নেতৃত্বাধীন মার্কিন দলটি এই সপ্তাহের শেষদিকে আলোচনায় বসবে। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানের এই মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা দেশটিকে আবারও বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের এই কয়েক দিন অপ্রয়োজনে বাইরে না বের হওয়ার এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ট্রাফিক ম্যাপ অনুসরণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নিরাপত্তার এই কঠোর বেষ্টনী আগামী রোববার পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে গোয়েন্দা সূত্র নিশ্চিত করেছে।

সূত্র: দ্য ডন

এনবিআরের প্রতিবেদন: আয়কর ছাড়ে এক বছরে রাজস্ব গচ্চা লাখ কোটি টাকা

