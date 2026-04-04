ইরানে মার্কিন হামলা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত নির্বাসিত বিরোধী শিবির

ইরানের বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং দেশটির শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় থাকা নির্বাসিত বিরোধী দলগুলোর মধ্যে গত এক মাসে নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যুদ্ধের শুরুতে যে উন্মাদনা এবং উল্লাস দেখা গিয়েছিল, তা এখন স্তিমিত হয়ে আসছে। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, সাধারণ ইরানিদের জন্য এর সুফল ততটাই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে, যা বিরোধী শিবিরকে তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করছে।

মাত্র এক মাস আগে, যখন গত জানুয়ারিতে ইরানের বর্তমান শাসকদের হাতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী নিহত হন, তখন নির্বাসিত ইরানিদের একটি বড় অংশ আমেরিকা ও ইসরায়েলের সামরিক হস্তক্ষেপকে ‘ত্রাতা’ হিসেবে দেখেছিল। লন্ডনের রাস্তা থেকে শুরু করে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং টরন্টো—সর্বত্রই প্রবাসীরা সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুতে উৎসবে মেতে উঠেছিল। এমনকি ক্ষমতাচ্যুত শেষ শাহের ছেলে রেজা পাহলভী, যিনি নিজেকে ইরানের সম্ভাব্য অন্তর্বর্তী নেতা হিসেবে দাবি করেন, এই মার্কিন-ইসরায়েলি বোমাবর্ষণকে ‘মানবিক’ বলে অভিহিত করেছিলেন।

এখনো কিছু কট্টর সমর্থক এই বিমান হামলাকে ক্যানসারের চিকিৎসার ‘কেমোথেরাপি’র সঙ্গে তুলনা করছেন। তাঁদের মতে, এটি কষ্টদায়ক হলেও একনায়কতান্ত্রিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য অপরিহার্য। লন্ডনের রাজপথে রাজতান্ত্রিক ইরানের পতাকার পাশাপাশি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ব্যানার নিয়ে মিছিল করার চিত্র এখনো দেখা যাচ্ছে। এমনকি লন্ডনের ইরানি রেস্তোরাঁগুলোতে যুদ্ধ এবং পাহলভী বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সমর্থনে পোস্টার লাগানোর জন্য চাপ দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। লন্ডনভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল ‘ইরান ইন্টারন্যাশনাল’ সরাসরি এই যুদ্ধ এবং রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পক্ষেই প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন কথা বলছে। যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে, সাধারণ ইরানিদের দুঃখ-দুর্দশা তত বাড়ছে। বিমান হামলায় দেশের অবকাঠামো ধ্বংস হওয়া এবং জনজীবনে চরম ভোগান্তি নেমে আসায় নির্বাসিতদের একটি অংশ এখন গভীরভাবে চিন্তিত। তাঁরা বুঝতে পারছেন, বিদেশি শক্তির সহায়তায় হয়তো শাসনের পতন ঘটানো সম্ভব, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত দেশটিকে এক স্থায়ী ধ্বংসস্তূপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে যে যুদ্ধকে একসময় মুক্তির একমাত্র পথ মনে করা হচ্ছিল, এখন তা সাধারণ মানুষের জন্য আদৌ কোনো সুফল আনবে কি না—তা নিয়ে খোদ বিরোধী শিবিরেই এখন বড় ধরনের বিভক্তি দেখা দিয়েছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ‘গভীর আলোচনা’, ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের দৌড়ঝাঁপ

আমরা পুরো ইরান উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি: ট্রাম্প

ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা

