ভারত

ছেলে না হওয়ায় যমজ কন্যাকে কুয়ায় ফেলে হত্যা করলেন বাবা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ০১
ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের করিমনগরে চার বছর বয়সী যমজ দুই কন্যাকে কূপে ফেলে হত্যার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিরোধ এবং ছেলেসন্তানের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে জানায়, অভিযুক্ত কচ্ছু শ্রীশৈলাম করিমনগর রুরাল এলাকার জুবিলি নগরের বাসিন্দা। ছয় বছর আগে তাঁর সঙ্গে মৌনিকা নামে একজনের বিয়ে হয়। দুই বছরের মাথায় তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় যমজ কন্যা—গীতাংশী ও গীতান্বিকা।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্তান মেয়ে হওয়ায় শ্রীশৈলাম অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং ছেলেসন্তান চাওয়াকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় সময় বিরোধ হতো।

শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় কয়েক দফা ঝগড়ার পর শ্রীশৈলাম দুই শিশুকে নিয়ে গ্রামের পাশের কৃষিজমিতে যান। সেখানে একটি কুয়ায় ফেলে তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ করছে পরিবার।

পরে কূপ থেকে গীতাংশীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। অন্য শিশুটি প্রথমে নিখোঁজ ছিল। কয়েক ঘণ্টা তল্লাশির পর পুলিশ ও সাঁতারুরা ওই কুয়া থেকে গীতান্বিকার মরদেহও উদ্ধার করে।

ঘটনা জানাজানি হলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী শ্রীশৈলামকে ধরে মারধর করে এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, শিশুদের কূপে ফেলার আগে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

করিমনগর রুরাল সার্কেল ইন্সপেক্টর এ. নিরঞ্জন রেড্ডি এনডিটিভিকে বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক বিরোধ, বিশেষ করে কন্যাসন্তান হওয়া নিয়ে অসন্তোষ—এই ঘটনাটির মূল কারণ বলে মনে হচ্ছে। আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি।’

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ‘গভীর আলোচনা’, ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের দৌড়ঝাঁপ

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ‘গভীর আলোচনা’, ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের দৌড়ঝাঁপ

আমরা পুরো ইরান উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি: ট্রাম্প

আমরা পুরো ইরান উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি: ট্রাম্প

ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা

ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা