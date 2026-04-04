যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল বাহিনীর জন্য অন্ধকার দিন, বিমান-ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র শিকারে ইরানের নয়া কৌশল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নতুন সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করছে ইরান। ছবি: তাসনিম নিউজ

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) গতকাল শুক্রবার রাতে এক বিশেষ বিবৃতিতে দাবি করেছে, ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো গত ২৪ ঘণ্টায় মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনীর একটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান এবং পাঁচটি ড্রোন ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। আইআরজিসি এই দিনটিকে শত্রুপক্ষের আকাশশক্তির জন্য একটি ‘অন্ধকার দিন’ হিসেবে অভিহিত করে নিজেদের আকাশসীমায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে।

আইআরজিসি-র অ্যারোস্পেস ফোর্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অভিযানগুলো পরিচালিত হয়। ধ্বংস করা লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে:

দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র: খোমেন ও জানজান প্রদেশের আকাশে এগুলোকে ইন্টারসেপ্ট বা বাধা দিয়ে ধ্বংস করা হয়।

দুইটি এমকিউ-৯ অ্যাটাক ড্রোন: অত্যন্ত শক্তিশালী ও উন্নত এই ড্রোন দুটিকে ইসফাহানের আকাশে ধ্বংস করা হয়েছে।

একটি হার্মিস ড্রোন: ইসরায়েলি প্রযুক্তির এই ড্রোনটি বুশেহর প্রদেশের আকাশে ভূপাতিত করা হয়।

অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান: মধ্য ইরানে একটি অজ্ঞাত কিন্তু ‘অ্যাডভান্সড’ বা আধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে আইআরজিসি-র ইউনিটগুলো।

আইআরজিসি-র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের অধীনে এই নিখুঁত অপারেশনগুলো চালানো হয়েছে। তারা দাবি করেছে, প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনী রণকৌশল এবং কঠোর পর্যবেক্ষণের ফলে ইরানের আকাশসীমা এখন যেকোনো শত্রু বিমানের জন্য ‘মৃত্যুকূপ’ বা চরম অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। মার্কিন ও ইসরায়েলি আগ্রাসন রুখে দিতে তারা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনি এবং বেশ কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যার পর থেকে চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই সাফল্যকে বড় অর্জন হিসেবে দেখছে আইআরজিসি। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বেসামরিক অবকাঠামো ও সামরিক স্থাপনায় মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার জবাবে ইরান তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও কামিকাজে ড্রোনের বহর ব্যবহার করে দখলকৃত অঞ্চল এবং আঞ্চলিক মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে প্রতিশোধমূলক হামলা অব্যাহত রেখেছে।

এদিকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দেওয়া তথ্যের সঙ্গে আইআরজিসি-র এই দাবি অনেকটা মিলে যাচ্ছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, যুদ্ধের এক মাস পার হলেও ইরানের অর্ধেক ক্ষেপণাস্ত্র লাঞ্চার ও ড্রোন এখনো অক্ষত রয়েছে। আইআরজিসি-র এই শক্তিশালী অবস্থান প্রমাণ করে যে, তারা কোনো স্বল্পমেয়াদি সংঘাত নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং তাদের আকাশসীমা রক্ষায় তারা কোনো আপস করবে না।

যুদ্ধবিমানড্রোনক্ষেপণাস্ত্রইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ‘গভীর আলোচনা’, ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের দৌড়ঝাঁপ

আমরা পুরো ইরান উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি: ট্রাম্প

ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা

