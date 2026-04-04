Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

‘আমার আব্বুরে আনা খাবাইয়া মারছে, আমি আব্বুর লগে মাততাম চাই’

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৪৬
আনজুম মাহার। ছবি: সংগৃহীত

লিবিয়া থেকে গ্রিস যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে প্রাণ হারানো সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার পাঁচ তরুণের পরিবারে কান্না থামছে না। তাঁদের মধ্যে উপজেলার পাইলগাঁও ইউনিয়নের হাড়গ্রামের আমিনুর রহমানের ছয় বছরের অবুঝ শিশু আনজুম মাহারের আর্তনাদের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, বাবা হারানোর কষ্ট নিয়ে আনজুম মাহার বলছে, ‘আমার আব্বুরে আনা খাবাইয়া (না খাইয়ে) মারছে। আমার আব্বু দুনিয়া থেকে গেছইনগি (চলে গেছেন)। আমার আব্বু যাইন (যাওয়ার) সময় কইয়া গেছইন, আমার লাগি আওয়ার সময় রং আনবা (আনবে), আরও কততা আনবা। আমার আব্বুর লগে মাততাম (কথা বলতে) চাই, আমারে মাততে দিছে না। ঢাকায় গেছলা (যাওয়ার) সময় মাতছি।’

শিশুটিকে কাঁদতে কাঁদতে আরও বলতে শোনা যায়, ‘আমার আব্বুরে যারা মারছে, তারা জেলও যাইত, আমার বাবারে যারা মারছে তারা জাহারনাম যাইত। আমি চাই আমার আব্বু যেন দুনিয়ায় ফিরে আইন (আসে)।’

কোমলমতি ওই শিশু আনজুম মাহার বলে, কয়েক দিন আগে আমার আম্মা নামাজ পড়াত আছলা, নামাজ থেকে উঠে দেখি আম্মার চোখে পানি। কিতা অইছে, কইছি আমার আব্বুর কথা মনে হর (পড়ছে)। আমার আব্বু দেশে থাকতে আমারে পার্ক লইয়া যাইতা। আমি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই। মায়ের চিকিৎসা করতে চাই।’

আনজুম মাহার চাচা মিজানুর রহমান বলেন, ‘মেয়েটার দিকে তাকালে চোখের জল ধরে রাখতে পারি না। কি সান্ত্বনা দেব তাদের। গোটা পরিবারের সুখ শান্তি তছনছ হয়ে গেছে।’

গত ২৭ মার্চ রাতে ক্রিট দ্বীপের কাছে ভূমধ্যসাগরে ২২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে সুনামগঞ্জের তিন উপজেলার ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জগন্নাথপুর উপজেলার পাঁচজন, দিরাই উপজেলার চারজন ও দোয়ারাবাজার উপজেলার একজন।

ওই ঘটনায় জগন্নাথপুরের হাবিবুর রহমানের ছেলে আমিনুর রহমানও মারা যান। হাবিবুর রহমান একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে গত ৩০ মার্চ জগন্নাথপুর থানায় পাঁচ দালালের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছেন।

আমিনুরের বাবা হাবিবুর রহমান বলেন, ‘ছেলে হারানোর বেদনা সহ্য করতে পারছি না। আমি ন্যায় বিচার চাই।’

এ বিষয়ে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘দালাল ও তাঁদের সহযোগীদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।’

