রুশ প্রমোদতরির হরমুজ পাড়ি—থামায়নি ইরান, আটকায়নি যুক্তরাষ্ট্রও

রাশিয়ার ধনকুবের আলেক্সি মর্দাশভের মালিকানাধীন একটি বিলাসবহুল সুপারইয়ট ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আপত্তি ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।
ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের কাছে সূত্রটি দাবি করেছে, দুবাইয়ে রক্ষণাবেক্ষণ শেষে প্রায় ৫০ কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের বহুতল ওই প্রমোদতরীটি গত শনিবার হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। ফেব্রুয়ারির পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র–ইরান উত্তেজনার কারণে কৌশলগত এই নৌপথে চলাচল কঠোরভাবে সীমিত। এ অবস্থায় রুশ প্রমোদতরীটি কীভাবে হরমুজ পাড়ি দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।
তবে ‘নর্ড’ (Nord) নামে রুশ পতাকাবাহী ওই প্রমোদতরী আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইনের নিয়ম মেনে অনুমোদিত রুটে চলাচল করেছে বলে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী—ইরান এই ইয়টের চলাচলে বাধা দেয়নি, কারণ এটি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের বেসামরিক জাহাজ এবং শান্তিপূর্ণভাবে যাত্রা করছিল। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রও কোনো প্রশ্ন তোলেনি। কারণ জাহাজটি ইরানের কোনো বন্দরে নোঙর ফেলেনি এবং ইরানের সঙ্গে এর সরাসরি কোনো সংযোগ নেই।
মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) রয়টার্স জানিয়েছে, বর্তমানে পার্সিয়ান গালফ-এর প্রবেশমুখে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি দিয়ে প্রতিদিন মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি জাহাজ চলাচল করছে। এগুলো মূলত বাণিজ্যিক জাহাজ। অথচ ২৮ ফেব্রুয়ারি সংঘাত শুরুর আগে প্রতিদিন গড়ে ১২৫ থেকে ১৪০টি তেলবাহী জাহাজ এই পথে যাতায়াত করত। সাম্প্রতিক সংঘাতের সূত্র ধরে বর্তমানে ইরানের বন্দরগুলোতে অবরোধ আরোপ করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র।
রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের মিত্র হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি শান্তি মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে পাকিস্তান ও ওমানে আলোচনা শেষে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন।
জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণ সংস্থা ‘এলএসইজি’ জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালি অতিক্রমের পর গত রোববার থেকে নর্ড প্রমোদতরীটিকে ওমান উপকূলের কাছাকাছি অবস্থান করতে দেখা গেছে।
প্রায় ছয় দশকের সদস্যপদ শেষে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেক (OPEC) ও ওপেক+ (OPEC+) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির সরকার জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত তাদের ‘দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবর্তিত জ্বালানি কাঠামো’র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ ফুটবলে জাপান শুধু মাঠের খেলাতেই নয়, দর্শক হিসেবেও এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে যেখানে অধিকাংশ দেশের সমর্থকদের রেখে যাওয়া খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিক বোতল আর ময়লার স্তূপ দেখা যায়, সেখানে জাপানি সমর্থকেরা উল্টো দৃশ্য উপহার দেন।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ধীরে ধীরে এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, কীভাবে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়ে থাকতে পারে, তার একটি বিস্তারিত টাইমলাইন আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াল্ট ডিজনির মালিকানাধীন এসিবি চ্যানেলের সঞ্চালক জিমি কিমেলকে বরখাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিছুদিন আগে ট্রাম্পের স্ত্রী ও মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে কৌতুক করায় এই আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প।৬ ঘণ্টা আগে