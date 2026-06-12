Ajker Patrika
প্রযুক্তি

হঠাৎ ফেসবুক-মেসেঞ্জারে বিভ্রাট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ জুন ২০২৬, ২০: ২৬
হঠাৎ ফেসবুক-মেসেঞ্জারে বিভ্রাট
ফাইল ছবি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে হঠাৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। আজ শুক্রবার রাত পৌনে ৮টার দিকে এই সমস্যা শুরু হয়।

ডেস্কটপ কম্পিউটার ও স্মার্টফোন থেকে ফেসবুকে প্রবেশের চেষ্টা করলে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। ফেসবুকে ঢোকার চেষ্টা করলে অনেকের স্ক্রিনে ‘Sorry, Something Went Wrong’ বার্তা প্রদর্শিত হচ্ছে।

তবে বিভ্রাটের কারণ সম্পর্কে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য সান ওয়েবসাইট ও অনলাইন সেবার বিভ্রাট নজরদারি করার ওয়েবসাইট ডাউন ডিটেক্টরের বরাতে জানিয়েছে, আজ সকাল সাড়ে ৯টার (যুক্তরাষ্ট্রের সময়) পর থেকে ফেসবুক ও ফেসবুক মেসেঞ্জারে সমস্যা হচ্ছে বলে অসংখ্য ব্যবহারকারী রিপোর্ট করতে শুরু করেন। এরপর ৩৬ মিনিটের মধ্যেই শুধু ফেসবুক মেসেঞ্জারের সমস্যা নিয়ে সাড়ে ৭ হাজারের বেশি (৭ হাজার ৫০০) রিপোর্ট জমা পড়ে।

আজকের এই কারিগরি বিভ্রাটের কারণে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন—

লগইন সমস্যা: বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারী ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগইন করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন।

পেজ নট অ্যাভেইলেবল: অনেকের স্ক্রিনে একটি ত্রুটি বার্তা বা এরর মেসেজ দেখাচ্ছে, যেখানে লেখা রয়েছে—‘এই পেজটি এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না’ (This page isn’t available right now)।

কুয়েরি এরর: অনেক ব্যবহারকারী কোনো পেজ বা ফিড লোড করার সময় বারবার ‘কুয়েরি এরর’ (query error) বার্তার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বিষয়:

ফেসবুকসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
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