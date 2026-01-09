১৮ ঘণ্টা ধরে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটে ইরান: ক্লাউডফ্লেয়ার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইরানে জারি থাকা ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের ১৮ ঘণ্টা পরও দেশটির বেশির ভাগ অংশ কার্যত অফলাইন অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট অবকাঠামো প্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ার।
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তাদের তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার গ্রিনিচ মান সময় সকাল ৯টার দিকে সীমিত আকারে কিছু ইন্টারনেট ট্রাফিক ফের চালু হতে শুরু করে। তবে সামগ্রিকভাবে ডেটা ব্যবহারের পরিমাণ এখনো ‘অত্যন্ত কম’ পর্যায়ে রয়েছে।
চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে ইরানে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় দেশটির ভেতরের পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় বিক্ষোভকারীদের নিরাপত্তা এবং তথ্যপ্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।
ইরানের প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হলেন সর্বোচ্চ নেতা। বর্তমানে এই পদে রয়েছেন ৮৬ বছর বয়সী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। তিনি গত ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে দেশটি শাসন করছেন। তিনি ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক। দেশটির অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির মূল রূপকার তিনি।৫ মিনিট আগে
ইরানে দেশজুড়ে কঠোর ইন্টারনেট বিধিনিষেধ জারি থাকলেও দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট সক্রিয় রয়েছে। আজ শুক্রবার তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক বার্তা পোস্ট করা হয়।১৫ মিনিট আগে
ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ আরও বিস্তৃত হয়েছে। গত মঙ্গলবারের পর থেকে দেশটির আরও ১৬টি শহর ও জনপদে বিক্ষোভের ঘটনা নিশ্চিত করেছে বিবিসি। এর ফলে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানা গেছে।১৬ মিনিট আগে
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভ নিয়ে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনগুলো বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মদদে সহিংসতা চালানোর অভিযোগ তুলেছে। দেশটির জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম দাবি করেছে, বিক্ষোভকারীরা সরকারি সম্পদ ও ধর্মীয় স্থাপনায় ভাঙচুর চালাচ্ছে।১৮ মিনিট আগে