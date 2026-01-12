বিক্ষোভে হতাহতদের স্মরণে ইরানে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশজুড়ে চলমান বিক্ষোভে একাধিক ‘সহিংস দাঙ্গায়’ বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানির পর স্থানীয় সময় রোববার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ইরানে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। নিহত ইরানিদের স্মরণে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভা শোক পালন করছে বলে জানিয়েছে প্রেসিডেন্টের দপ্তর।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের স্মরণেই এই জাতীয় শোক পালন করা হচ্ছে।
সরকারি এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানি জাতি দেখেছে যে, কীভাবে অপরাধীরা দায়েশের (আইএসআইএল বা আইএসআইএস) মতো বর্বর সহিংসতা চালিয়ে সাধারণ মানুষ, বাসিজ স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু করেছে, ফলে অনেকেই শহীদ হয়েছেন।
বিবৃতিতে এই সহিংসতাকে নজিরবিহীন আখ্যা দিয়ে বলা হয়, এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।
এদিকে, সহিংসতার জন্য দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে ইরানের সরকার।
ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম বলছে, সম্প্রতি ‘রাজতন্ত্রপন্থী সহিংস দাঙ্গাকারীরা’ ইরানের বিভিন্ন শহরে সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর চালিয়েছে। এতে সাধারণ নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা নিহত হয়েছেন এবং অনেকে আহত হয়েছেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজতন্ত্র সমর্থনকারী দাঙ্গাকারীরা সরকারি স্থাপনা ভাঙচুর করেছে, সড়ক অবরোধ করেছে, প্রশাসনিক ভবন ও পুলিশ স্টেশনে হামলা চালিয়েছে এবং নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সদস্যকে আহত করেছে।
