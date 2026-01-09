দমনপীড়নের মধ্যেও তেহরানের রাস্তায় ফের বিক্ষোভ, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কঠোর দমনপীড়নের মধ্যেও ইরানের রাজধানী তেহরানের রাস্তায় শুক্রবার রাতে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। ইরান ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া বর্ণনায় তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীরা ‘স্বৈরশাসকের মৃত্যু হোক’ স্লোগান দিচ্ছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী, বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ ও ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কয়েকটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির শব্দ শোনা গেছে বলেও দাবি করা হয়। বেশ কয়েকটি সড়ক অবরোধ করা হয় এবং শহরজুড়ে টানা গাড়ির হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়।
ওই প্রত্যক্ষদর্শী আরও বলেন, ‘ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ। কার্ড পেমেন্ট টার্মিনাল কাজ করছে না, ফোন কল করা যাচ্ছে না। শুধু রাইটেল (Rightel) ব্যবহারকারীরাই কোনোভাবে এসএমএস পাঠাতে পারছেন।’
ইরানে চলমান দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে এসব তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এবং সীমিত যাচাই করা ফুটেজের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।
কঠোর দমনপীড়নের মধ্যেও ইরানের রাজধানী তেহরানের রাস্তায় শুক্রবার রাতে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। ইরান ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া বর্ণনায় তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীরা ‘স্বৈরশাসকের মৃত্যু হোক’ স্লোগান দিচ্ছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী, বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ ও ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কয়েকটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির শব্দ শোনা গেছে বলেও দাবি করা হয়। বেশ কয়েকটি সড়ক অবরোধ করা হয় এবং শহরজুড়ে টানা গাড়ির হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়।
ওই প্রত্যক্ষদর্শী আরও বলেন, ‘ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ। কার্ড পেমেন্ট টার্মিনাল কাজ করছে না, ফোন কল করা যাচ্ছে না। শুধু রাইটেল (Rightel) ব্যবহারকারীরাই কোনোভাবে এসএমএস পাঠাতে পারছেন।’
ইরানে চলমান দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে এসব তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এবং সীমিত যাচাই করা ফুটেজের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪৮ বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। একই সঙ্গে নিহত হয়েছেন ১৪ নিরাপত্তা সদস্য; এমন তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ)।৯ মিনিট আগে
ইরানের বিভিন্ন শহরে সাম্প্রতিক বিক্ষোভে অন্তত কয়েক ডজন মানুষ নিহত হয়েছেন বলে মানবাধিকার সংগঠন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্যে জানা গেছে। তবে বৃহস্পতিবার রাতের পর দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ায় প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা এখনো স্পষ্ট নয়।৩৫ মিনিট আগে
ইউক্রেনজুড়ে কয়েক শ ড্রোন ও কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। এই হামলায় রাজধানী কিয়েভে অন্তত চারজন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেনীয় হামলার জবাবেই এই আক্রমণ চালানো হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে
নিকোলা মাদুরোকে তুলে নিয়ে আসার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। এর পরপরই তিনি গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ করার পুরোনো জেদ নতুন করে উসকে দিয়েছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখলের পথে এগোয়, তাহলে তা কার্যত ন্যাটোর অবসান এবং ইউরোপের...১ ঘণ্টা আগে