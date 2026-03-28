লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় দুই সাংবাদিক নিহত

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই লেবাননে সংবাদমাধ্যমের ওপর এক বিমান ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটল। লেবাননের জিজিন রোডে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় দুই পেশাদার সাংবাদিক এবং দুই বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।
লেবাননের জাতীয় সংবাদ সংস্থার (এনএনএ) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিজিন রোডে সংবাদমাধ্যম কর্মীদের (মিডিয়া টিম) গাড়ি লক্ষ্য করে সরাসরি হামলা চালায় ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। এতে ঘটনাস্থলেই চারজন প্রাণ হারান।
নিহত সাংবাদিকদের পরিচয় নিশ্চিত করেছে তাদের স্ব-স্ব সংবাদমাধ্যম। এর মধ্যে আলী শুয়েব লেবাননের জনপ্রিয় চ্যানেল আল-মানার টিভির সাংবাদিক। আর ফাতিমা ফাতুনি আল-মায়াদিন সংবাদমাধ্যমের সাহসী রিপোর্টার।
আল-মানার টিভি তাদের দুই কর্মীর মৃত্যুর খবর প্রচার করে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া হামলায় আরও দুই বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে।
যুদ্ধের ময়দান থেকে সংবাদ সংগ্রহের সময় এভাবে সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা। বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, সত্য প্রকাশে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ওপর এই হামলা গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের শামিল।
লেবাননের তথ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী পরিকল্পিতভাবে সংবাদকর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করছে যাতে যুদ্ধের প্রকৃত চিত্র আড়াল করা যায়।
এই হামলাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি স্থল অভিযানের সম্ভাবনা প্রবল হচ্ছে এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ভেতরে চরম ‘ক্লান্তি’র খবর পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, ইরান ও ইয়েমেনের পক্ষ থেকে আসা নতুন হুমকি পুরো অঞ্চলকে এক মহাযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
একদিকে যখন পাকিস্তান ইসলামাবাদে শান্তি আলোচনার আয়োজন করছে, অন্যদিকে লেবাননের এই রক্তক্ষয়ী ঘটনা প্রমাণ করে যে কূটনীতির পাশাপাশি যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রতি মুহূর্তেই সাধারণ মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে।
প্যারাট্রুপারদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান এখনো নির্ধারিত না হলেও, তারা ইরানের আঘাতের আওতার মধ্যে কোনো স্থানে মোতায়েন হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ইরানের প্রধান তেল রপ্তানি কেন্দ্র খারগ দ্বীপ দখলের মতো অভিযানেও তাদের ব্যবহার করা হতে পারে।১৮ মিনিট আগে
ইয়েমেনের ইরানসমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা এক মাস ধরে চলা যুদ্ধে প্রথমবারের মতো ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এর আগের দিনই গোষ্ঠীটি সতর্ক করেছিল, ইরানের ওপর হামলা অব্যাহত থাকলে তারা হস্তক্ষেপ করবে। ইসরায়েল জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রতিহত করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
রাশিয়া ও ইরানের সমরাস্ত্র লেনদেনের সম্পর্ক এক নতুন স্তরে পৌঁছেছে। মার্কিন ও ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, রাশিয়া ইরানকে ড্রোনের একটি বিশাল চালান পাঠাচ্ছে। চমকপ্রদ তথ্য হলো, এই চালানে এমন কিছু ড্রোন রয়েছে যেগুলো মূলত ইরানের প্রযুক্তিতে তৈরি হলেও ইউক্রেন যুদ্ধে২ ঘণ্টা আগে
আল জাজিরা ইরানি সংবাদ সংস্থা তাসনিমে প্রকাশিত জোলফাগারির বিবৃতির বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ইরানি বাহিনী দুবাইয়ের দুটি স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। ওই স্থানগুলোতে ৫০০-এর বেশি মার্কিন সেনা লুকিয়ে ছিল। এই হামলায় তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে