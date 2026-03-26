যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব একপাক্ষিক ও অন্যায্য: ইরান

যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সাম্প্রতিক প্রস্তাবকে ‘একপাক্ষিক ও অন্যায্য’ বলে অভিহিত করেছে ইরান। তবে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সমাধানের পথ তৈরি হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে তেহরান।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইরানের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ছাড়াও আমাদের অন্য প্রতিনিধিরা প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করেছেন।
ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রস্তাব অনুযায়ী ইরানকে নিজের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা সীমিত করতে হবে, বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের একটি অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘সংক্ষেপে বলা যায়, এ প্রস্তাবে ইরানকে নিজের আত্মরক্ষার সক্ষমতা ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে, বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের একটি অস্পষ্ট পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।’
ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, এ প্রস্তাবে সফল আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শর্তও নেই এবং এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো আলোচনা কাঠামো তৈরি হয়নি।
এদিকে বিভিন্ন কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে জানা গেছে, এ সংকট নিরসনে তুরস্ক ও পাকিস্তান যৌথভাবে সমঝোতার চেষ্টা করছে।
